Real zagra z Getafe bez Mbappe. Przewidywane składy

21:49, 1. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Marca

Real Madryt na zakończenie 26. kolejki La Liga podejmie na Bernabeu drużynę Getafe. Wiadomo, że w spotkaniu nie zagra Kylian Mbappe. Oto przewidywane składy na mecz Real - Getafe.

Kylian Mbappe
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Przewidywane składy na mecz Real – Getafe. On zastąpi Mbappe

Real Madryt musi gonić FC Barcelonę, która w miniony weekend odniosła wysokie zwycięstwo, pokonując Villarreal (4:1). Jedną z bramek zdobył m.in. Robert Lewandowski. W efekcie Katalończycy uciekli Królewskim na cztery punkty w tabeli La Liga. Alvaro Arbeloa i spółka muszą więc zdobyć komplet punktów, aby ponownie zbliżyć się do odwiecznego rywala.

W teorii zadanie nie powinno być trudne. Ich najbliższy rywal, czyli Getafe zajmuje dopiero 14. miejsce w lidze z dorobkiem 29 punktów. Natomiast w kadrze Los Blancos na pewno zabraknie kilku ważnych postaci. Nie zagra m.in. Jude Bellingham i Kylian Mbappe.

Na kogo postawi zatem Arbeloa? Skład Realu na mecz z Getafe będzie zawierał dużą niespodziankę. W środku pola zdaniem dziennika Marca od pierwszej minuty zobaczymy Thiago Pitarcha, czyli wychowanka La Fabrica. Z kolei Francuza standardowo zastąpi Gonzalo Garcia. Młody napastnik ma zagrać u boku Viniciusa Juniora. Z kolei Pitarch będzie otoczony doświadczonym Valverde i Tchouamenim. W obronie zagra od początku prawdopodobnie Alaba obok Rudigera i na bokach Trent Alexander-Arnold oraz Alvaro Carreras.

Przewidywane składy na mecz Real – Getafe:

Real: Courtois – Trent, Rudiger, Alaba, Carreras – Tchouameni, Valverde, Pitarch, Guler – Vinicius, Gonzalo

Getafe: Soria – Femenia, Abqar, Duarte, Romero, Iglesias – Milla, Arambarri, Martin – Vazquez, Satriano

