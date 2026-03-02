Tak Real Madryt zagra w derbach. Debiut w La Liga!

19:39, 2. marca 2026 20:02, 2. marca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Real Madryt, Getafe

Real Madryt - Getafe to spotkanie 26. kolejki La Liga. Znamy oficjalne składy obu drużyn na poniedziałkowe derby na Estadio Santiago Bernabeu.

Real – Getafe: Arbeloa postawił na debiutanta

Wicelider kontra 14. drużyna tabeli – w poniedziałkowym meczu 26. kolejki La Liga zmierzą się Real Madryt i Getafe. Oczywistymi faworytami tego starcia są gospodarze. Nawet jeżeli w ich szeregach brakuje dwóch największych gwiazd, Kyliana Mbappe i Jude’a Bellinghama.

Poznaliśmy wyjściowe jedenastki obu zespołów. Alvaro Arbeloa postanowił dać szansę debiutantowi. Swój premierowy pojedynek w lidze hiszpańskiej rozegra Thiago Pitarch, który wygrał rywalizację o skład z Rodrygo. Wychowanek Los Blancos ma już w dorobku dwa spotkania w seniorskiej ekipie Realu, ale oba przypadły na rozgrywki Ligi Mistrzów. 18-latek zaliczył łącznie kilka minut w dwumeczu z Benficą.

Real Madryt – Getafe: wyjściowe składy na derby miasta

Real Madryt: Thibaut Courtois – Alvaro Carreras, David Alaba, Antonio Rudiger, Trent Alexander-Arnold – Aurelien Tchouameni, Arda Guler, Federico Valverde – Vinicius Junior, Gonzalo Garcia, Thiago Pitarch

Getafe: David Soria – Juan Iglesias, Romero, Sebastian Boselli, Domingos Duarte, Kiko Femenia – Arambarri, Diego Rico, Luis Milla – Satriano, Vazquez

