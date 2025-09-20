Real Madryt z piątym zwycięstwem w La Liga! Przepiękny gol Militao [WIDEO]

Real Madryt znowu zwycięski! Wygrali z Espanyolem (2:0)
Real Madryt, choć przed sezonem zmienił trenera, to Xabi Alonso bardzo szybko znalazł wspólny język z zespołem naszpikowanym gwiazdami. Jak dotąd odnieśli komplet zwycięstw w lidze, pokonując m.in. Osasunę (1:0), Oviedo (3:0) czy Sociedad (2:1). Do tego dołożyli również trzy oczka w starciu z Marsylią w 1. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów.
W sobotę (20 września) podejmowali na Santiago Bernabeu Espanyol, który również był niepokonany w nowym sezonie. Passa zespołu z Katalonii dobiegła jednak końca. Królewscy nie dali im szans przed własną publicznością, wygrywając bez problemu (2:0).
Jako pierwszy na listę strzelców wpisał się Eder Militao. W 22. minucie Brazylijczyk otrzymał podanie od Valverde i zdecydował się oddać strzał z dystansu. Obrońca posłał potężne uderzenie, po którym futbolówka zatrzepotała w siatce.
Trafienia koledze z zespołu pozazdrościł Kylian Mbappe. Chwilę po wznowieniu gry w drugiej połowie akcję ofensywną przeprowadził Vinicius Junior. Będąc w polu karnym, wycofał piłkę do Francuza, który huknął zza pola karnego, również strzelając bardzo ładną bramkę.
W pozostałej części gry wynik spotkania nie uległ zmianie. Real Madryt mógł więc świętować piąte zwycięstwo z rzędu w lidze. Tym samym podopieczni Xabiego Alonso utrzymali się 1. miejscu w tabeli z dorobkiem 15 punktów.
Real Madryt 2:0 Espanyol (22′ Militao, 47′ Mbappe)