Real Madryt czekał na to od dawna. Gwiazda wraca do gry

Real Madryt zmierzy się w weekend z Valencią. Mecz odbędzie się w niedzielę (8 lutego) o godzinie 21:00. Jak podaje AS do gry gotowy będzie Trent Alexander-Arnold. Anglik ostatnio był kontuzjowany.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Alexander-Arnold będzie gotowy na mecz Valencia – Real

Real Madryt w ostatni weekend był blisko zgubienia punktów w starciu z Rayo Vallecano. W doliczonym czasie gry na tablicy widniał remis (1:1), a Królewscy grali o jednego zawodnika więcej. Finalnie udało im się uciec katu spod topora, ponieważ w dziesiątej minucie doliczonego czasu otrzymali rzut karny. Jedenastkę na gola zamienił Kylian Mbappe, gwarantując im komplet punktów.

W następnym meczu podopieczni Alvaro Arbeloi zmierzą się na wyjeździe z Valencią. Według najnowszych informacji będzie to pierwsze od dawna spotkanie, w którym udział weźmie Trent Alexander-Arnold. AS twierdzi, że Anglik wyleczył kontuzję i jest już w pełni sił.

Alexander-Arnold trafił do Realu latem ubiegłego roku przed startem Klubowych Mistrzostw Świata. Liverpool otrzymał za obrońcę 10 milionów euro. Pobyt reprezentanta Anglii na Bernabeu nie należy do udanych, ponieważ często łapie kontuzje. Ostatniej doznał na początku grudnia, przez co stracił ponad dwa miesiące. Wcześniej pauzował jeszcze dwa razy, opuszczając osiem meczów.

Łącznie od momentu dołączenia do Los Blancos rozegrał tylko 11 spotkań i spędził na murawie 497 minut. Nie bez powodu w mediach zaczęły pojawiać się plotki, że Real Madryt chce go sprzedać. Łączono go m.in. z Manchesterem City. Ostatecznie zdementowano doniesienia o rzekomym odejściu, potwierdzając, że Alexander-Arnold to ważna część planów na przyszłość.