On zastąpi Mbappe. Oto oficjalne składy na mecz Real – Betis

15:05, 4. stycznia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Real Madryt rozpocznie 2026 rok od domowego meczu z Betisem. W spotkaniu nie zagra Kylian Mbappe. Francuz doznał ostatnio kontuzji. Oto składy na mecz Real - Betis w ramach 18. kolejki La Liga.

Kylian Mbappe
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Madryt – Betis: oficjalne składy

Real Madryt musi gonić w tabeli ligowej FC Barcelonę, która zakończyła 2025 roku z przewagą czterech punktów. W sobotę Duma Katalonii odniosła kolejne zwycięstwo, wygrywając z Espanyolem (2:0). W związku z tym Xabi Alonso i spółka muszą powtórzyć sukces rywali i również zdobyć komplet punktów. Inaczej ich strata może wzrosnąć, a szanse na mistrzostwo znacznie zmaleją.

W niedzielę (4 stycznia) Królewscy rozegrają pierwsze spotkanie w nowym roku kalendarzowym. Ich rywalem będzie Real Betis, czyli jedna z rewelacji La Liga w sezonie 2025/2026. Andaluzyjczycy plasują się na 6. miejscu w tabeli z dorobkiem 28 punktów.

Xabi Alonso na pewno nie będzie mógł skorzystać z Kyliana Mbappe, który niedawno doznał kontuzji. Jego przerwa w grze ma potrwać przynajmniej trzy tygodnie. W starciu z Betisem napastnika zastąpi Gonzalo Garcia, czyli objawienie Klubowych Mistrzostw Świata.

Ponadto skład Realu personalnie nie zaskakuje. Do gry wrócił Eduardo Camavinga, który znalazł się w wyjściowej jedenastce. Na prawej obronie z przymusu wystąpi ponownie Fede Valverde, ponieważ nieobecny jest Trent Alexander-Arnold. Dani Carvajal dopiero co wrócił po kontuzji, więc rozpocznie spotkanie na ławce rezerwowych.

Oficjalne składy na mecz Real – Betis:

Betis: Alvaro Valles – Ortiz, Bartra, Natan, Ricardo – Roca, Deossa – Antony, Fornals, Ruibal – Cucho

Real: Courtois – Valverde, Asencio, Rudiger, Carreras – Camavinga, Tchouameni, Bellingham – Rodrygo, Gonzalo, Vinicius

