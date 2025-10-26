Real Madryt – Barcelona: przewidywane składy na El Clasico

Już dzisiaj wieczorem rozpocznie się emocjonujący pojedynek między Realem Madryt a Barceloną, znany jako El Clasico. Sprawdź przewidywane składy na hitowe spotkanie.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny i Kylian Mbappe

Na kogo postawią Xabi Alonso oraz Hansi Flick?

Przed nami niezwykle wyczekiwane El Clasico, które jak zawsze zapowiada się pasjonująco. Real Madryt podejmie na swoim obiekcie Barcelonę w hicie 10. kolejki La Ligi. Stawką tego prestiżowego pojedynku będzie pozycja lidera tabeli. Królewscy, z dorobkiem 24 punktów, przewodzą ligowej klasyfikacji, natomiast Duma Katalonii, mająca na koncie 22 oczka, depcze im po piętach. To spotkanie może mieć ogromne znaczenie w kontekście walki o mistrzostwo, a towarzyszące mu emocje tradycyjnie przyciągną uwagę wszystkich kibiców.

Xabi Alonso i Hansi Flick zapewne mają już gotowe wyjściowe jedenastki na to arcyważne starcie. W bramce Realu niemal pewny występu jest Thibaut Courtois, zaś formację defensywną mają tworzyć Fede Valverde, Dean Huijsen Eder Militao oraz Alvaro Carreras. W środku pola powinniśmy zobaczyć Aureliena Tchouameniego, Eduardo Camavingę, Ardę Gulera i Jude’a Bellinghama. Z kolei w ataku możemy spodziewać się duetu Kylian Mbappe – Vinicius Junior, który na pewno będzie stanowił wielkie zagrożenie dla obrony Barcelony.

Natomiast po drugiej stronie boiska dostępu do bramki ma bronić Wojciech Szczęsny. Przed nim najprawdopodobniej zagrają Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia oraz Alejandro Balde. W drugiej linii powinni wystąpić Pedri, Frenkie de Jong i Fermin Lopez. O gole dla przyjezdnych mają z kolei zadbać Marcus Rashford, Ferran Torres oraz Lamine Yamal, dla którego będzie to kolejna okazja, by zabłysnąć w wielkim meczu. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w Klasyku już dzisiaj (niedziela, 26 października) o godzinie 16:15.

Prawdopodobne jedenastki na Klasyk

Real: Courtois – Valverde, Huijsen, Militao, Carreras – Tchouameni, Camavinga, Guler, Bellingham – Vinicius, Mbappe

Barcelona: Szczęsny – Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde – Pedri, De Jong, Fermin Lopez – Rashford, Ferran, Lamine Yamal

