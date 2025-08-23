Rudiger otrzymał nową rolę. Duża zmiana w Realu Madryt

12:54, 23. sierpnia 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  AS

Real Madryt ściągnął latem nowego środkowego obrońcę. Transfer Deana Huijsena wpływa bezpośrednio na rolę Antonio Rudigera. Reprezentant Niemiec może być w tym sezonie tylko rezerwowym - sugeruje "AS".

Antonio Rudiger
fot. Abaca Press Na zdjęciu: Antonio Rudiger

Rudiger tylko rezerwowym? Musi walczyć o miejsce

Real Madryt przebudował tego lata defensywę, ściągając trzech nowych piłkarzy. Co ciekawe, cała trójka szybko wskoczyła do wyjściowej jedenastki – Xabi Alonso postawił na Trenta Alexandra-Arnolda i Alvaro Carrerasa na bokach, a w środku defensywy duet stworzyli Dean Huijsen oraz Eder Militao. Antonio Rudiger nie znalazł się w kadrze z uwagi na zawieszenie, natomiast „AS” sugeruje, że częstym widokiem w tym sezonie może być jego obecność na ławce rezerwowych.

W przeciwieństwie do poprzednich lat, tym razem konkurencja w tej formacji jest spora. Rudiger nie ma pewnego miejsca w składzie, bowiem klub zamierza promować Huijsena. Oprócz niego oraz Militao, na ławce w spotkaniu z Osasuną siedzieli także David Alaba i Raul Asencio. To potwierdza, że Alonso ma w kim wybierać, a rywalizacja o miejsce w składzie powinna być bardzo zacięta.

Rudiger musi potwierdzić swoją wartość – nie mogą już przydarzać mu się słabsze występy, tak jak to miało miejsce w poprzedniej kampanii. Alonso nie zamyka przed nikim drogi do wyjściowej jedenastki, ale również nikt nie ma zagwarantowanego miejsca w składzie. Reprezentant Niemiec przez długi czas stanowił o sile defensywy Królewskich, ale to już przeszłość.