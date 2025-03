Real chce wynagrodzić gwiazdę. Nowy kontrakt w drodze

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham i Aurelien Tchouameni

Real planuje podwyżkę dla kluczowego zawodnika

Dobra dyspozycja nie pozostała niezauważona – Jude Bellingham zostanie doceniony przez Real Madryt. Reprezentant Anglii z miejsca stał się kluczową postacią Królewskich i już drugi sezon notuje znakomite liczby. Po 35 meczach trwających rozgrywek ma na koncie 11 goli i taką samą liczbę asyst. Co 260 minut ma bezpośredni udział w akcji bramkowej.

Chociaż jego obecny kontrakt z Los Blancos wygasa dopiero 30 czerwca 2029 roku, to Real zamierza przedstawić mu ofertę przedłużenia współpracy. Bellingham w tej chwili zarabia 400 tysięcy euro tygodniowo, co daje mu ponad 20 milionów euro miesięcznie. Nowa umowa oczywiście zakłada podwyżkę wynagrodzenia. Jednak wydaje się, że potencjalna pensja Anglika nie sprawi, że stanie się on najlepiej opłacanym zawodnikiem madrytczyków. Kylian Mbappe co tydzień inkasuje 600 tysięcy euro.

Nie ma powodów by twierdzić, że Bellingham odrzuci propozycję Realu. 21-latek bez wątpienia będzie chciał pozostać na Santiago Bernabeu przez długie lata. Ponadto trudno wyobrazić sobie transfer z udziałem reprezentanta Synów Albionu – na sprowadzenie ofensywnego pomocnika trzeba przeznaczyć zdecydowanie więcej niż Królewscy zapłacili za niego w lecie 2023 roku.