Raphinha w centrum zamieszania. Barcelona chce go odwołać z kadry

Raphinha dostał powołanie do reprezentacji Brazylii i znalazł się w centrum medialnego zamieszania. Barcelona będzie chciała go odwołać z kadry - poinformował SPORT.

Christian Bertrand / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Barcelona chce odwołać Raphinhę z kadry Brazylii. Chodzi o mecz z Boliwią

Katalońskie media wyraziły wielkie oburzenie powołaniami Carlo Ancelottiego na najbliższe mecze reprezentacji Brazylii. Włoski szkoleniowiec został oskarżony o podwójne standardy. Ma to ścisły związek z zawodnikami Realu Madryt oraz FC Barcelony. Selekcjoner Canarinhos zdecydował się dać odpocząć kluczowym piłkarzom Los Blancos, ale tego samego nie uczynił wobec Raphinhi.

Raphinha dostał powołanie na nadchodzące mecze reprezentacyjne. To oznacza, że czeka go wielogodzinny lot z Europy do Ameryki Południowej. Ponadto może zagrać na trudnym terenie w Boliwii, gdzie boisko usytuowane jest na wysokości ponad 4 tysięcy metrów nad poziomem morza.

Ten fakt wywołał poruszenie w Barcelonie. Klub chce odwołać Raphinhę przede wszystkim z wymagającego fizycznie meczu z Boliwią. Władze Dumy Katalonii wolałyby, aby zawodnik wrócił do drużyny już po pierwszym spotkaniu z Chile.

Sam Raphinha raczej pozytywnie zareagował na powołanie. Przynajmniej tak można wywnioskować z jego wpisu na Instagramie, który został skwitowany słowami „zawsze zaszczyt”.