Barcelona chce sprzedać Ter Stegena. Raphinha zmartwił się tą decyzją

FC Barcelona od kilku miesięcy stara się rozwiązać sprawę przyszłości Marca-Andre ter Stegena. Tego lata klub postanowił pozbyć się niemieckiego golkipera, ale on sam nie miał ochoty na zmianę barw. Na dodatek pod koniec okienka doznał kontuzji, która definitywnie wykluczyła jego odejście.

Temat transferu Ter Stegena prawdopodobnie powróci zimą, bo Barcelona musi zrobić miejsce w budżecie płacowym. Niemiec zarabia około 20 milionów euro rocznie i posiada jedną z najpokaźniejszych pensji w drużynie. Duma Katalonii nie chce dłużej utrzymywać piłkarza, który niewiele wnosi w kontekście sportowym.

Decyzja Blaugrany o pozbyciu się Ter Stegena zmartwiła Raphinhę. Skrzydłowy bardzo ceni Niemca i utrzymuje z nim przyjacielskie kontakty. Potwierdzają to niedawne słowa napastnika, gdy Barcelona popadła w konflikt z bramkarzem. Wówczas klub odebrał 33-latkowi opaskę kapitańską, z czym nie zgodził się Brazylijczyk.

– Moim zdaniem Ter Stegen powinien pozostać kapitanem, ale decyzja w tej sprawie nie należy do nas. […] Od momentu, gdy jestem w Barcelonie, zawsze mi pomagał. W futbolu istnieją hierarchie, które trzeba szanować. Dla mnie nawet jeśli straci opaskę, pozostanie wyjątkową osobą – mówił Raphinha cytowany przez serwis SPORT.

Na razie nie wiadomi, gdzie mógłby trafić Ter Stegen. Piłkarz na pewno chciałby utrzymać formę przed mundialem w 2026 roku. Jego celem jest gra w pierwszym składzie reprezentacji Niemiec.