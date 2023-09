Ramos przed meczem z Barceloną. “Są faworytem do wszystkiego”

IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Sergio Ramos

Sergio Ramos we wrześniu wrócił do Sevilli po 18 latach

Przez długi czas gry w Realu Madryt jego największym rywalem była FC Barcelona

W piątek obrońca znów zmierzy się z Blaugraną. 37-latek udzielił wypowiedzi przed spotkaniem

“Gra przeciwko najlepszym stanowi dodatkową motywację”

Na początku września Sergio Ramos wrócił do Sevilli po 18 latach. Hiszpan z miejsca wskoczył do wyjściowego składu, choć uraz wyłączył go z gry podczas dwóch ostatnich spotkań Los Nervionenses. W piątek jego zespół zmierzy się z FC Barceloną, a 37-latek liczy na to, że zdoła wrócić do wyjściowego składu. Przez wiele sezonów starcia jego Realu Madryt z Blaugraną były ozdobą La Ligi.

– Gra przeciwko najlepszym stanowi dodatkową motywację, niezależnie od tego, jak nie chcemy tego starcia. Barcelona to faworyt do wygrania wszystkiego, zarówno La Ligi, jak i Ligi Mistrzów. To sprawia, że ewentualne zwycięstwo nad nimi stanowi dodatkową emocjonalną premię. To będzie fajny mecz – powiedział weteran.

Początek spotkania FC Barcelona – Sevilla FC już w piątek o godzinie 21:00.

