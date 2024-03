Ramos pozostawiony na lodzie? Sevilla może nie mieć wyboru

fot. Imago/SOPA Images Na zdjęciu: Sergio Ramos

Sergio Ramos może latem szukać nowego klubu

Maleją szanse na jego dalszą grę w Sevilli

Klub może nie mieć pieniędzy na jego wysoką pensję

Ramos odejdzie z Sevilli? Klub ogranicza wydatki

Po odejściu z Paris Saint-Germain Sergio Ramos zdecydował się wrócić do Hiszpanii. Podpisał kontrakt z Sevillą, gdzie grał jeszcze przed dołączeniem do Realu Madryt. Odrzucił tym samym zakusy Saudyjczyków, pragnąc kontynuować występy na najwyższym europejskim poziomie.

Sentymentalny powrót Ramosa nie wpłynął zbyt dobrze na postawę klubu z Andaluzji. Już w poprzednim sezonie miał on spore problemy, jeśli chodzi o ligowe wyniki. Teraz jest niewiele lepiej – choć ryzyko spadku jest małe, zaledwie 14. lokata w tabeli to rezultat rozczarowujący.

Sevilla nie jest już wymieniana w gronie czołowych ekip La Liga. W przyszłym sezonie zapewne nie zagra w europejskich pucharach, co negatywnie przekłada się na jej budżet. “AS” informuje, że może to doprowadzić do rozstania z Ramosem, którego kontrakt wygasa już tego lata. Do tej pory wydawało się, że współpraca będzie kontynuowana.

Choć Sevilla jest zadowolona z postawy doświadczonego obrońcy, może nie mieć wyboru, biorąc pod uwagę jego zarobki. Jeśli dojdzie do rozstania, istnieje spore prawdopodobieństwo, że Ramos wreszcie zaakceptuje propozycję z Arabii Saudyjskiej.

