SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny o krok od pozostania w Barcelonie

Wojciech Szczęsny w Barcelonie to bez cienia wątpliwości spełnienie marzeń wielu Polaków o tym, aby w jednym zespole Dumy Katalonii zobaczyć dwóch graczy z naszego kraju w jednym momencie. Dzięki pewnemu zbiegowi okoliczności oraz temu, że Szczęsny był akurat dostępny, bramkarz mógł wznowić swoją karierę w jednym z najlepszych klubów świata.

Pomimo tego, że początkowo były reprezentant Polski musiał sporo czekać na szansę debiutu w pierwszej jedenastce, to gdy po koniec roku już do niej wskoczył to do tej pory pozostaje podstawowym graczem Dumy Katalonii. Od jakiegoś czasu trwają również spekulacje na temat tego, czy Polak zostanie w klubie po sezonie. Najnowsze wieści w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk oraz Łukasz Wiśniowski z portalu “Meczyki.pl”.

WIDEO: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

– Na 99 procent Wojciech Szczęsny do końca tego sezonu przedłuży kontrakt z Barceloną co najmniej o rok – przekazał Tomasz Włodarczyk a wraz z nim Łukasz Wiśniewski na kanale “Meczyki.pl” w programie “Z tego, co słyszę”.

Wojciech Szczęsny w tym sezonie rozegrał dla Dumy Katalonii 16 spotkań, w których osiem razy zachował czyste konto. Co ciekawe, z nim w podstawowym składzie Barcelona jeszcze nie zaznała smaku porażki.

