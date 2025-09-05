Problemy Frenkiego de Jonga. Holenderska federacja zdecydowała

Frenkie de Jong nie dokończył czwartkowego meczu Holandia - Polska z powodu kontuzji. Pomocnik Barcelony opuścił zgrupowanie kadry i nie zagra przeciwko Litwie w eliminacjach mistrzostw świata.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Holandia bez Frenkiego de Jonga. Problemy zdrowotne pomocnika Barcelony

Reprezentacja Holandii będzie musiała radzić sobie bez Frenkiego de Jonga w nadchodzącym meczu eliminacyjnym do mistrzostw świata 2026 z Litwą. Jak poinformowała holenderska federacja, pomocnik Barcelony opuścił zgrupowanie z powodu problemów zdrowotnych.

„Pomocnik nie jest wystarczająco sprawny po meczu z reprezentacją Polski, by wystąpić przeciwko Litwie” – przekazano w oficjalnym komunikacie. 28-letni pomocnik znalazł się w kadrze Ronalda Koemana na wrześniowe mecze z Polską i Litwą. W starciu z Biało-Czerwonymi wyszedł w podstawowym składzie i rozegrał 83 minuty, a spotkanie rozgrywane w Rotterdamie na stadionie De Kuip zakończyło się zaskakującym remisem (1:1).

Po meczu selekcjoner Oranje zdradził, że decyzja o zmianie De Jonga nie była przypadkowa. – Frenkie de Jong dał znać, że czuje napięcie w pośladku i nie chcieliśmy ryzykować – wyjaśnił Koeman. To nie pierwszy raz w tym sezonie, gdy De Jong opuszcza mecz. Holenderskiego pomocnika zabrakło w starciu Barcelony z Levante, ale wtedy powodem były narodziny drugiego dziecka.

Frenkie de Jong has left the Oranje training camp. The midfielder is not fit enough after the Poland game to play in the World Cup qualifier against Lithuania.



Take care, Frenkie! 🧡#NothingLikeOranje pic.twitter.com/QImmfQjg41 — OnsOranje (@OnsOranje) September 5, 2025

Duma Katalonii uważnie monitoruje sytuację swojego kluczowego pomocnika. Wciąż nie wiadomo, czy De Jong zdąży wrócić do pełni sił na mecz ligowy z Valencią w 4. kolejce La Liga po przerwie reprezentacyjnej.