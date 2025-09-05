Problemy Frenkiego de Jonga. Holenderska federacja zdecydowała

Holandia bez Frenkiego de Jonga. Problemy zdrowotne pomocnika Barcelony
Reprezentacja Holandii będzie musiała radzić sobie bez Frenkiego de Jonga w nadchodzącym meczu eliminacyjnym do mistrzostw świata 2026 z Litwą. Jak poinformowała holenderska federacja, pomocnik Barcelony opuścił zgrupowanie z powodu problemów zdrowotnych.
„Pomocnik nie jest wystarczająco sprawny po meczu z reprezentacją Polski, by wystąpić przeciwko Litwie” – przekazano w oficjalnym komunikacie. 28-letni pomocnik znalazł się w kadrze Ronalda Koemana na wrześniowe mecze z Polską i Litwą. W starciu z Biało-Czerwonymi wyszedł w podstawowym składzie i rozegrał 83 minuty, a spotkanie rozgrywane w Rotterdamie na stadionie De Kuip zakończyło się zaskakującym remisem (1:1).
Po meczu selekcjoner Oranje zdradził, że decyzja o zmianie De Jonga nie była przypadkowa. – Frenkie de Jong dał znać, że czuje napięcie w pośladku i nie chcieliśmy ryzykować – wyjaśnił Koeman. To nie pierwszy raz w tym sezonie, gdy De Jong opuszcza mecz. Holenderskiego pomocnika zabrakło w starciu Barcelony z Levante, ale wtedy powodem były narodziny drugiego dziecka.
Duma Katalonii uważnie monitoruje sytuację swojego kluczowego pomocnika. Wciąż nie wiadomo, czy De Jong zdąży wrócić do pełni sił na mecz ligowy z Valencią w 4. kolejce La Liga po przerwie reprezentacyjnej.