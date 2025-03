Pedri “nie chce” Złotej Piłki. Ta dwójka zasługuje bardziej

Pedri zaczął być wymieniany w gronie faworytów do zwycięstwa w plebiscycie Złotej Piłki. Jednak pomocnik Barcelony odrzuca taką możliwość i w rozmowie z TV3 wskazuje dwóch zawodników, którzy mają większe szanse.

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Pedri

Pedri: Złota Piłka dla jednego z kolegów z drużyny

Złota Piłka po raz drugi z rzędu trafi w ręce Hiszpana? W poprzednim roku w plebiscycie triumfował Rodri. Teraz media sugerują zwycięstwo innego reprezentanta La Furia Roja – coraz większe szanse na sukces ma Pedri. Oczywiście na razie pomocnik Barcelony jest jednym z wielu, ale już teraz spodziewa się, że nie odbierze tej nagrody. W rozmowie z TV3 22-latek skomentował indywidualną rywalizację:

– Zazwyczaj wygrywają piłkarze, którzy mają naprawdę dobre liczby. Wolałbym, żeby wygrał Raphinha lub Lamine Yamal. To oni robią różnicę. Dopóki drużyna wygrywa tytuły, to ja jestem szczęśliwy – przyznał Pedri.

Raphinha, podobnie jak Yamal, także plasują się wysoko w rankingach Złotej Piki. Jeżeli Barcelona zakończy sezon zwycięstwem w La Liga, w w Lidze Mistrzów i Pucharze Hiszpanii przynajmniej awansuje do finału, jej zawodnicy będą faworytami do sięgnięcia po najbardziej prestiżową indywidualną nagrodę. To właśnie w przypadku takiego scenariusza o ostatecznym sukcesie zadecydują “liczby”, o których wspomniał Pedri.