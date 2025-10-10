Alarm w Barcelonie! Gwiazdor opuścił trening reprezentacji

Dani Olmo nie dokończył treningu i nie zagra w meczu reprezentacji Hiszpanii. Pomocnik Barcelony nabawił się urazu i przejdzie badania - informuje "Sport".

fot. Sipa US Na zdjęciu: Dani Olmo

Olmo z urazem. Problem Barcelony i Hiszpanów

Dani Olmo dołączył do Barcelony w 2024 roku, a Lipsk otrzymał za niego kwotę w postaci 55 milionów euro. Kibice wątpili w ten transfer, choć początki Hiszpana były znakomite. Z czasem dały o sobie znać problemy zdrowotne, które trapią go w zasadzie od początku piłkarskiej kariery.

W obecnym sezonie Olmo rywalizuje o miejsce w składzie z Ferminem Lopezem. Hansi Flick najczęściej stawia na jednego z tej dwójki, choć niekiedy sadza na ławce rezerwowych obu zawodników. 27-latek do tej pory był do dyspozycji szkoleniowca, występując w każdym meczu La Ligi oraz Ligi Mistrzów. Przełożyło się to na jedno trafienie oraz dwie asysty.

Kilka dni temu Olmo wyjechał na zgrupowanie reprezentacji Hiszpanii, z którego właśnie dotarły do Barcelony niepokojące wieści. „Sport” ujawnia, że ofensywny pomocnik nie dokończył piątkowego treningu i najprawdopodobniej nie zagra w najbliższym meczu z Gruzją. Ma przejść badania, które wykażą, jak poważne są jego problemy. Chodzi o kontuzję łydki.

🚨 BREAKING: Dani Olmo left today’s training session for Spain due to a calf issue. Participation for tomorrow now under question. @sport #FCB 🔴⚠️ — Reshad Rahman (@ReshadFCB) October 10, 2025

Luis de la Fuente potwierdził, że Olmo nie czuł się najlepiej i już wcześniej skarżył się na ból. Wziął udział w piątkowym treningu, ale z uwagi na dyskomfort go nie dokończył. Niewykluczone, że przedwcześnie opuści zgrupowanie hiszpańskiej kadry i wróci do Barcelony.