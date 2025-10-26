O której mecz Real – Barcelona? O tej godzinie El Clasico

fot. David Torres Alcázar Na zdjęciu: Fermin Lopez i Kylian Mbappe

Real – Barcelona na Santiago Bernabeu. O której start?

Real Madryt w tę niedzielę podejmuje przed własną publicznością Barcelonę. Stawka jest ogromna, bowiem to główni rywale w walce o mistrzostwo Hiszpanii. Jako lider tabeli to starcie rozpoczną Królewscy, ale Blaugrana ma szansę ich przeskoczyć, jeśli tylko zdobędzie trzy punkty.

Barcelona przystąpi do tego meczu w dużym osłabieniu. Na boisku zabraknie Roberta Lewandowskiego, Raphinhi, Joana Garcii, Gaviego czy Daniego Olmo. Ponadto, z ławki rezerwowych nie będzie mógł jej wspierać Hansi Flick, który został zawieszony. W Realu Madryt absencji jest mniej, bowiem rehabilitacje kontynuują tylko Antonio Rudiger i David Alaba. Pozostali zawodnicy są do dyspozycji Xabiego Alonso.

Gospodarz najbliższego El Clasico uzbierał dotąd 24 punkty w dziewięciu spotkaniach, zaś Blaugrana ma ich dwa mniej. W minionym sezonie zdecydowanie lepiej w tej rywalizacji radziła sobie Duma Katalonii, która wygrywała w lidze, Pucharze Króla oraz Superpucharze Hiszpanii. Z pewnością piłkarze Realu liczą, że uda im się wyrównać rachunki i przełamać po ostatnich niepowodzeniach.

Niedzielny mecz na Santiago Bernabeu rozpocznie się o godzinie 16:15. Wtedy arbiter starcia Real Madryt – Barcelona zagwiżdże po raz pierwszy.