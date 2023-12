Brahim Diaz wciąż zwiększa swoje notowania w Realu Madryt. Mundo Deportivo informuje, że Hiszpan wciąż oczekuje więcej od siebie i ma ambicje, by stać się kluczowym zawodnikiem Królewskich.

IMAGO / Cesar Cebolla Na zdjęciu: Brahim Diaz

Diaz miał niezbyt udany początek sezonu

Kontuzje w Realu sprawiły, że Hiszpan przebił się do pierwszego składu

Obecnie pomocnik jest w doskonałej formie

Diaz chce stać się kluczowym piłkarzem Realu Madryt

Początek tego sezonu dla Brahima Diaza udany nie był. Pomocnik nie dostawał zbyt wielu okazji do gry, ale sytuacja zmieniła się o 180 stopni, gdy kontuzji doznali inni zawodnicy Realu Madryt.

Taki scenariusz stworzył doskonałą okazję dla Brahima Diaza, który przebił się do wyjściowego składu Królewskich i obecnie odgrywa ważną rolę w zespole. Piłkarz zdecydowanie wykorzystał swoją szansę, a akcje Diaza wzrosły do tego stopnia, że Carlo Ancelotti wybiera go teraz przed Joselu.

Mundo Deportivo przekonuje jednak, że Brahim Diaz na tym nie zamierza poprzestać i pragnie być pierwszoplanową postacią w Realu. Dziennikarze zauważają, że będąc w tak znakomitej dyspozycji pomocnik Królewskich ma również szansę zaistnieć w reprezentacji Hiszpanii.

