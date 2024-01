Imago / Nicola Ianuale Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho pozostaje bez pracy, po tym jak AS Roma zdecydował się we wtorek na jego zwolnienie

W niedzielne południe The Special One został zauważony na lotnisku w Barcelonie

Na pytanie dziennikarza odnośnie pracy w FC Barcelonie portugalski szkoleniowiec zareagował uśmiechem

Jose Mourinho z wizytą w Barcelonie

Jose Mourinho od niespełna tygodnia pozostaje bezrobotny. AS Roma podjęła zaskakująca decyzję o rozstaniu z 60-letnim szkoleniowcem. Mimo utraty pracy o Portugalczyku wciąż jest głośno. Ostatnie dni mijały na kolejnych informacjach odnośnie przyszłości charyzmatycznego trenera.

O godzinie 12 w południe na jednym z lotnisk w Barcelonie dziennikarze “El Chiringuito TV” zauważyli Mourinho. The Special One znalazł się w ogniu pytań. Jedno z nich dotyczyło potencjalnej pracy w FC Barcelonie. Były już trener AS Romy na słowa dziennikarza tylko się uśmiechnął i pozostawił pytanie bez odpowiedzi.

🚨 ¡MOURINHO está en BARCELONA! 🚨



😏 Niega tener su futuro cerrado… y OJO a la SONRISA al ser preguntado por el BARÇA.



📹 @marccnunezz pic.twitter.com/0bBS1o4fXZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 21, 2024

Obecnie trenerem mistrza Hiszpanii jest Xavi. Hiszpan znajduje się jednak pod dużą presją. Zdecydowanie większa część fanów i ekspertów nie jest zadowolona z jego pracy w klubie. Mimo zapewnień ze strony zarządu “Dumy Katalonii” o zaufaniu do 43-latka legenda klubu nie może być w 100 procentach pewna utrzymania posady.

Mourinho w przeszłości miał już możliwość pracy w FC Barcelonie. Na początku przygody z karierą trenerską uczył się zawodu, pełniąc rolę asystenta i tłumacza sir Bobby’ego Robsona.