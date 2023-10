fot. Imago / Xinhua Na zdjęciu: Lionel Messi

Interesujące są plany Lionela Messiego na życie po życiu

El Chiringuito podało, że 36-latek chciałby w przyszłości zostać dyrektorem sportowym FC Barcelony

Nie można wykluczyć też, że propozycję objęcia posady dyrektora technicznego Argentyńczyka otrzyma od Argentyńskiej Federacji Piłkarskiej

Messi chciałby wrócić do FC Barcelony

Lionel Messi to zawodnik, który w trakcie swojej kariery wygrał wszystko, co było do wygrania. Aktualnie reprezentant Argentyny realizuje się w Interze Miami.

El Chiringuito przekonuje natomiast, że 36-latek chciałby zostać dyrektorem sportowym FC Barcelony. Jak jednak podaje źródło, jeśli Argentyńska Federacja Piłkarska (AFA) zaproponuje wybitnemu piłkarzowi stanowisko dyrektora technicznego kadry, to Messi też jest gotowy przystać na taką opcją.

Argentyński zawodnik w plebiscycie Złotej Piłki 2023 finalnie wyprzedził Erlinga Haalanda i Kyliana Mbappe. W minionym sezonie Argentyńczyk wystąpił w 32 spotkaniach francuskiej Ligue 1, w których strzelił 16 goli, a ponadto zaliczył 16 asyst. Messi zdobył też cztery brami i tyle samo kluczowych podań w siedmiu meczach Ligi Mistrzów.

Największym osiągnięciem zawodnika w sezonie 2022/2023 było jednak wygranie mundialu w Katarze. Argentyna z wybitnym napastnikiem pokonała Francję w finale turnieju w Katarze.

