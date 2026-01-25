Mbappe zdradził tajemnicę. Dlatego zrobił to po golu

10:01, 25. stycznia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Marca

Kylian Mbappe zapewnił Realowi Madryt zwycięstwo w starciu z Villarrealem. W doliczonym czasie gry Francuz wykorzystał rzut karny. Po meczu zdradził, dlaczego postanowił wykonać jedenastkę w konkretny sposób.

Kylian Mbappe (Villarreal - Real Madryt)
Magara Press SL/ Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe (Villarreal - Real Madryt)

Mbappe ze słowami wsparcia

Pierwsza połowa rywalizacji na Estadio de la Ceramica zakończyła się bezbramkowym remisem. Natomiast po zmianie stron Real Madryt podkręcił tempo i dwukrotnie zaskoczył Luiza Juniora. Bohaterem sobotniego starcia okazał się Kylian Mbappe, który popisał się dubletem.

Francuz ustalił wynik meczu już w doliczonym czasie, wykorzystując rzut karny podyktowany po faulu na nim samym. Gwiazdor Królewskich zmylił golkipera gospodarzy strzałem podcinką. W trakcie celebracji Mbappe wskazał na Brahima Diaza. – To dla Ciebie – krzyknął 27-latek.

Po ostatnim gwizdku reprezentant Trójkolorowych potwierdził, że w ten sposób chciał okazać wsparcie swojemu koledze z drużyny. Przypomnijmy – Brahim zmarnował jedenastkę w finale Pucharu Narodów Afryki. Pomocnik wykonywał rzut karny w podobny sposób. Ostatecznie Maroko przegrało z Senegalem po golu Pape Gueye w dogrywce.

