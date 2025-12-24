Mbappe zdeklasował Lewandowskiego! Oto najlepsi strzelcy La Liga w 2025 roku

Kylian Mbappe jest najskuteczniejszym piłkarzem La Liga w 2025 roku. Francuz zdobył aż 39 goli w lidze dla Realu Madryt. Daleko za nim znalazł się Robert Lewandowski. Reprezentant Polski zdobył w barwach FC Barcelony 19 goli w lidze w tym roku.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Robert Lewandowski

Mbappe najskuteczniejszym piłkarzem La Liga w 2025 roku

Za nami kolejny rok, który na hiszpańskich boiskach obfitował w wiele emocji, zwrotów akcji i przede wszystkim w piękne bramki. W 2025 roku mogliśmy oglądać nie tylko rywalizację na linii Real Madryt – FC Barcelona, ale również Kylian Mbappe – Robert Lewandowski. Obaj piłkarze w poprzednim sezonie do samego końca walczyli o koronę króla strzelców. Finalnie zdobył ją reprezentant Francji.

W tym sezonie ponownie Mbappe zachwyca skutecznością, mając na swoim koncie aż 18 goli w lidze. Nieco gorzej wiedzie się Lewandowskiemu, który zdobył tylko 8 bramek. Niemniej jednak zarówno Polak, jak i Francuz byli najskuteczniejszymi piłkarzami w La Liga.

Pedro Martin podsumował 2025 rok pod względem indywidualnych występów zawodników. Okazuje się, że Mbappe był bezapelacyjnie najskuteczniejszym piłkarzem w La Liga w minionych dwunastu miesiącach. Gwiazdor Realu Madryt zdobył aż 39 goli w lidze. Na 2. miejscu znalazł się ex aequo Robert Lewandowski i Julian Alvarez. Napastnicy FC Barcelony i Atletico Madryt strzelili 19 bramek.

Piłkarze z największą liczbą goli w La Liga w 2025 roku: