Mbappe zdeklasował Lewandowskiego! Oto najlepsi strzelcy La Liga w 2025 roku

Mbappe najskuteczniejszym piłkarzem La Liga w 2025 roku
Za nami kolejny rok, który na hiszpańskich boiskach obfitował w wiele emocji, zwrotów akcji i przede wszystkim w piękne bramki. W 2025 roku mogliśmy oglądać nie tylko rywalizację na linii Real Madryt – FC Barcelona, ale również Kylian Mbappe – Robert Lewandowski. Obaj piłkarze w poprzednim sezonie do samego końca walczyli o koronę króla strzelców. Finalnie zdobył ją reprezentant Francji.
W tym sezonie ponownie Mbappe zachwyca skutecznością, mając na swoim koncie aż 18 goli w lidze. Nieco gorzej wiedzie się Lewandowskiemu, który zdobył tylko 8 bramek. Niemniej jednak zarówno Polak, jak i Francuz byli najskuteczniejszymi piłkarzami w La Liga.
Pedro Martin podsumował 2025 rok pod względem indywidualnych występów zawodników. Okazuje się, że Mbappe był bezapelacyjnie najskuteczniejszym piłkarzem w La Liga w minionych dwunastu miesiącach. Gwiazdor Realu Madryt zdobył aż 39 goli w lidze. Na 2. miejscu znalazł się ex aequo Robert Lewandowski i Julian Alvarez. Napastnicy FC Barcelony i Atletico Madryt strzelili 19 bramek.
Piłkarze z największą liczbą goli w La Liga w 2025 roku:
- Kylian Mbappe (Real Madryt) – 39 goli
- Robert Lewandowski (FC Barcelona) i Julian Alvarez (Atletico Madryt) – 19 goli
- Ferran Torres (FC Barcelona) – 18 goli
- Ante Budimir (Osasuna) – 17 goli
- Alexander Sorloth (Atletico Madryt) – 16 goli
- Raphinha (FC Barcelona) – 14 goli
- Ayoze Perez (Villarreal), Hugo Duro (Valencia) i Vedat Muriqi (Real Mallorca) – 13 goli