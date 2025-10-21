Mbappe wybrał partnera w ataku. Chce odesłać gwiazdę na ławkę

Kylian Mappe to najlepszy piłkarz Realu Madryt w tym sezonie. Gwiazdor wybrał i zasugerował, z kim woli grać w ataku - poinformował serwis El Nacional.

Guler czy Bellingham? Mbappe wybrał partnera do ataku

Według doniesień z Hiszpanii Kylian Mbappe miał szczerą rozmowę z Xabim Alonso przed zbliżającym się El Clasico. Francuz przekazał trenerowi, że nie czuje się komfortowo grając w ataku z Bellinghamem. Jego zdaniem Anglik jest w słabszej formie i obecnie nie daje zespołowi odpowiedniego balansu.

Zdaniem francuskiego napastnika problem nie jest osobisty, a czysto taktyczny. Po kontuzji barku Jude Bellingham stracił dynamikę i świeżość. To odbija się na tempie gry i statystyki to potwierdzają. W tym sezonie ma tylko jednego gola oraz jedną asystę w dwunastu meczach.

Mbappe uważa, że drużyna traci płynność, kiedy Bellingham za długo prowadzi piłkę. Z kolei Arda Guler lepiej rozumie jego styl gry. Turek szybciej operuj piłką i potrafi błyskawicznie wymieniać podania. Według Mbappe właśnie on powinien być jego głównym partnerem w ofensywie.

W szatni Realu zdania są podzielone. Część zawodników zgadza się z Mbappe, że drużyna potrzebuje więcej dynamiki, inni obawiają się, że odsunięcie Bellinghama mogłoby zaburzyć atmosferę w zespole. Xabi Alonso ma więc trudny dylemat.

Mbappe nie ukrywa jednak, że najważniejsze są wyniki. Jeśli zmiana ma pomóc drużynie wrócić na właściwe tory, jest gotów zaakceptować decyzje.

