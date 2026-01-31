Mbappe rozczarowany piłkarzami Realu. Nie może na nich liczyć

Kylian Mbappe w tym sezonie jest największą gwiazdą i liderem Realu Madryt. Francuz ma duże pretensje do kolegów z drużyny, którzy zwyczajnie zawodzą - informuje "L'Equipe".

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe nie widzi zaangażowania wśród piłkarzy Realu

Real Madryt w środę przegrał z Benficą 2-4 i wypadł z pierwszej ósemki fazy ligowej Ligi Mistrzów. To oznacza, że fazę pucharową rozpocznie od dwumeczu już w 1/16 finału, a rywalem ponownie będzie portugalski hegemon. To bardzo zła wiadomość, biorąc pod uwagę napięty terminarz i aktualną formę ekipy ze stolicy Hiszpanii.

Po spotkaniu z Benficą swoimi spostrzeżeniami podzielił się Kylian Mbappe, który otwarcie przyznał, że jego drużynie zabrakło zaangażowania oraz odpowiedniego nastawienia. Nie ulega wątpliwościom, że piłkarze Realu mają olbrzymią jakość, natomiast rywal zwyczajnie ich zabiegał i zawziętością wywalczył zwycięstwo.

„L’Equipe” analizuje słowa Mbappe, dostrzegając, że jest on mocno rozczarowany poziomem prezentowanym przez kolegów. To on od początku sezonu ciągnie Real do kolejnych zwycięstw, notując niemal 50% wszystkich zdobytych bramek. W przeciwieństwie do Viniciusa Juniora czy Jude Bellinghama, zespół może na nim polegać.

Obecna sytuacja niepokoi Mbappe, który jest głodny wygrywania i zdobywania kolejnych trofeów. Dołączył do Realu Madryt, aby zmaksymalizować szanse na triumf w Lidze Mistrzów. Nieporadność zespołu może natomiast niebawem poskutkować odpadnięciem z tym rozgrywek. Słowa Francuza powinny zostać potraktowane na Santiago Bernabeu jako poważne ostrzeżenie.