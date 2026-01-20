Mbappe poirytowany tematem Alonso. „Będzie wielkim trenerem”

Kylian Mbappe na konferencji prasowej przed meczem Ligi Mistrzów został zapytany o zwolnienie Xabiego Alonso. Gwiazdor Realu Madryt zapewnia, że miał z nim świetne relacje.

fot. Independent Photo Agency Na zdjęciu: Xabi Alonso i Kylian Mbappe

Mbappe dobrze wspomina Alonso. Miał z nim świetne relacje

Real Madryt po przegranym finale Superpucharu Hiszpanii z Barceloną dokonał zmiany na ławce trenerskiej. Xabi Alonso wyleciał, a jego miejsce zajął Alvaro Arbeloa. Ten ruch został dość mocno skrytykowany przez kibiców, którzy wierzyli w powodzenie projektu pod wodzą byłego szkoleniowca Bayeru Leverkusen. Oberwało się też gwiazdom, które zdaniem mediów były z nim w konflikcie – Viniciusowi Juniorowi czy Jude Bellinghamowi.

Współpraca z Alonso służyła natomiast Kylianowi Mbappe, który stał się liderem drużyny i strzelał gola za golem. Przy okazji konferencji prasowej przed meczem Ligi Mistrzów Francuz został zapytany o kontrowersyjną decyzję Realu Madryt. Poirytowały go również sugestie dziennikarzy, jakoby w drużynie Alonso nie cieszył się pełnym wsparciem.

– Sugerowanie, że Xabi Alonso nie poradził sobie w Realu Madryt nie jest prawdą, odszedł przed rozstrzygnięciem rozgrywek. Przegrał tylko Superpuchar Hiszpanii, ale w innych rozgrywkach dalej się liczyliśmy. Z Pucharu Króla odpadliśmy po jego odejściu. Dla mnie Xabi będzie wielkim trenerem. Miałem z nim świetną relację. Podobała mi się jego wizja futbolu. Ma obsesję na punkcie szczegółów. Na końcu stało się to, co się stało. Trzeba uszanować decyzję klubu. Teraz musimy pomóc nowemu trenerowi, bo to dla niego pierwsze doświadczenie na takim poziomie