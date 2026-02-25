Mbappe nie mógł wyleczyć kontuzji przez problemy Realu Madryt?

Kylian Mbappe nie zagra z Benficą w Lidze Mistrzów. Serwis L’Equipe opisuje kulisy jego urazu i możliwą presję w Realu Madryt.

Mbappe grał mimo bólu, teraz musi pauzować

Kylian Mbappe nie wystąpi w rewanżu barażu Ligi Mistrzów przeciwko Benfica. Jak informuje L’Equipe, napastnik Real Madryt wciąż odczuwa ból lewego kolana i musiał przerwać wtorkowy trening. Badania wykazały, że uraz nie został wyleczony.

Francuz zmaga się z problemem więzadła pobocznego od grudniowego meczu z Celtą Vigo. Rezonans z 31 grudnia wykazał uszkodzenie wymagające co najmniej trzech tygodni przerwy, ale piłkarz wrócił już po jedenastu dniach. Według dziennika wpływ na to miała napięta sytuacja w klubie i presja związana z wynikami pod wodzą Xabiego Alonso. Następnie grę na Francuzie miała wymusić wpadka Królewskich w Pucharze Króla, która miała już miejsce z Alvaro Arbeloą na ławce.

Nowy trener Realu Madryt jeszcze we wtorek zapewniał, że jego gwiazdor jest gotowy do gry. – Kylian jest gotowy na środę i to jest najważniejsze. Chcę podkreślić jego poświęcenie wobec drużyny – powiedział szkoleniowiec.

Według francuskich mediów rzeczywistość jest inna. Mbappe od kilku tygodni grał z bólem, mając problemy przy przyspieszeniach i zmianach kierunku biegu. Teraz czeka go przymusowa przerwa, a w Madrycie rośnie obawa, że zbyt szybkie forsowanie organizmu mogło pogłębić problem. Priorytetem piłkarza ma być pełna sprawność przed mundialem.

