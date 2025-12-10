Mbappe i Tchouameni wskazali, kto odpowiada za kryzys Realu

Kylian Mbappe i Aurelien Tchouameni nie obwiniają Xabiego Alonso za słabszą grę Realu Madryt. Francuzi mają wspierać trenera i widzą problem przede wszystkim w drużynie - poinformował portal Don Balon.

Mbappe i Tchouameni wskazali, że to drużyna jest problemem

W Realu Madryt narasta napięcie. Forma zespołu od tygodni pozostawia wiele do życzenia. Dlatego coraz częściej mówi się o przyszłości Xabiego Alonso, który znalazł się pod ogromną presją przed kolejnymi meczami. Wbrew nastrojom części kibiców i mediów, ważni piłkarze nie zamierzają jednak zrzucać winy na trenera.

Aurelien Tchouameni wskazał, że odpowiedzialność spoczywa na całej drużynie, a nie na szkoleniowcu. Pomocnik nie ukrywa, że Xabi Alonso cieszy się jego pełnym zaufaniem i że to piłkarze muszą wziąć się w garść, jeśli Real ma wrócić na właściwe tory. Warto dodać, że Tchouameni jest jednym z najczęściej wystawianych zawodników.

Ponoć całą sytuację bliźniaczo widzi Kylian Mbappe. Francuz również ma wspierać trenera i uważa, że kryzys nie wynika z błędów taktycznych, lecz z postawy zespołu. W szatni mówi się, że podobne zdanie ma też Thibaut Courtois. To właśnie gracze, którzy dostają najwięcej minut, stoją murem za Alonso.

Jednocześnie w drużynie ma być wyraźny podział na tych, którzy go wspierają, i tych, którzy są coraz bardziej sceptyczni. Mecz z Manchesterem City może zadecydować o losie Xabiego Alonso na ławce trenerskiej. Jeśli zespół znów zawiedzie, presja na władzach wzrośnie do granic możliwości.