Mbappe czy Gonzalo? Na tego napastnika postawi Real w El Clasico

Kylian Mbappe będzie gotowy na El Clasico w Superpucharze Hiszpanii. W wyjściowej jedenastce na finał znajdzie się jednak Gonzalo Garcia. Real Madryt zdecydował, że Francuz usiądzie na ławce - donosi Marca.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe na ławce, Gonzalo od początku! Tak ma zagrać Real Madryt

Real Madryt do samego końca nie mógł być pewny, czy Kylian Mbappe będzie mógł wystąpić w Superpucharze Hiszpanii. Co prawda opuścił półfinałowe starcie z Atletico Madryt, ale wszystko wskazuje na to, że jest gotowy na finałowe El Clasico z FC Barceloną. W sobotę wieczorem wziął udział w treningu i przepracował z resztą drużyny całą sesję. Marca ujawniła, czy zagra od początku.

Zdaniem hiszpańskiego serwisu Mbappe rozpocznie El Clasico na ławce rezerwowych. Od pierwszych minut w wyjściowej jedenastce podobnie jak w ostatnich meczach wystąpi Gonzalo Garcia. Hiszpan dobrze się spisał pod nieobecność największej gwiazdy zespołu.

Gonzalo w ligowym meczu z Betisem zdobył hat-tricka. Jednocześnie dla 21-latka były to pierwsze trafienia w sezonie 2025/2026. Łącznie ma na swoim koncie 19 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Dla porównania Mbappe zdobył 29 goli i zaliczył 5 asyst w 24 meczach. Brak francuskiego gwiazdora będzie jedynym osłabieniem Królewskich, reszta składu pozostała identyczna jak w meczu z Atletico.

Przewidywany skład Realu Madryt:

Courtois – Valverde, Rudiger, Asencio, Carreras – Tchouameni, Camavinga, Bellingham – Rodrygo, Gonzalo, Vinicius.

El Clasico w finale Superpucharu Hiszpanii odbędzie się w niedzielę 11 stycznia 2026 roku o godzinie 20:00.