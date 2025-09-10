Hansi Flick odzyska pomocnika. Dobra wiadomość dla Barcelony

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Marc Bernal bardzo bliski powrotu na boisko

Marc Bernal, jeden z największych talentów Barcelony, od ponad roku pozostaje poza grą z powodu poważnej kontuzji kolana, która wstrzymała jego rozwój. 18-letni pomocnik przeszedł długą rehabilitację, a w ostatnich tygodniach wrócił do treningów z drużyną Blaugrany. Według najnowszych doniesień katalońskiego dziennika „Mundo Deportivo” młody zawodnik czuje się już na tyle dobrze, że jest gotowy, aby ponownie rywalizować o miejsce w kadrze meczowej. Dla Barcelony, borykającej się w ostatnich miesiącach z różnymi problemami, powrót młodzieńca może okazać się istotnym wzmocnieniem.

Jak informuje wspomniane źródło, Marc Bernal najprawdopodobniej zostanie powołany na spotkanie Barcelony z Valencią w ramach 4. kolejki La Ligi, które odbędzie się w niedzielę, 14 września o godzinie 21:00. Jeśli 18-latek faktycznie znajdzie się wśród zawodników wybranych do kadry meczowej, będzie to świetna wiadomość dla Hansiego Flicka. Niemiecki szkoleniowiec zyska bowiem dodatkową opcję w środku pola, co pozwoli mu na większą rotację w trudnym okresie sezonu. Powrót perspektywicznego pomocnika bez wątpienia zwiększy rywalizację o miejsce w podstawowym składzie ekipy mistrza Hiszpanii.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Marc Bernal to wychowanek słynnej akademii La Masia, uważany za jeden z większych talentów swojego rocznika. Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii przed rozpoczęciem sezonu 2024/2025 został oficjalnie włączony do pierwszej drużyny Barcelony, lecz z powodu kontuzji zdążył rozegrać zaledwie trzy spotkania. Teraz, gdy jest już zdrowy, ma szansę na poprawienie swojego bilansu i stopniowe umacnianie pozycji w drużynie Blaugrany. Kontrakt Marca Bernala z katalońskim klubem obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku, ale znajduje się w nim opcja przedłużenia. Jego wartość rynkowa wynosi 5 milionów euro.