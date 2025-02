Marc-Andre ter Stegen konsekwentnie wraca do zdrowia po ciężkiej kontuzji. Pierwotnie wydawało się, że będzie dostępny dopiero latem. "Sport" ujawnia, że może zagrozić Wojciechowi Szczęsnemu jeszcze w tym sezonie.

fot. Imago / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Ter-Stegen walczy o szybki powrót. Jeszcze w tym sezonie?

Marc-Andre ter Stegen na początku sezonu zerwał więzadła krzyżowe. Letnie okienko było już zamknięte, więc Barcelona awaryjnie sięgnęła po Wojciecha Szczęsnego, oferując mu roczną umowę. Choć ten ogłosił już zakończenie piłkarskiej kariery, dał się skusić i dołączył do Blaugrany. Wydawało się, że szybko wywalczy miejsce w składzie, ale Hansi Flick konsekwentnie stawiał na Inakiego Penę. Sytuacja diametralnie zmieniła się po nowym roku – Szczęsny najpierw zadebiutował, a później wskoczył między słupki na stałe. Niemiecki szkoleniowiec potwierdza, że teraz to on jest numerem jeden w bramce.

Z każdym tygodniem Szczęsny radzi sobie coraz lepiej. Jego forma rośnie, a Barcelona cieszy się z imponujących interwencji. Polak notuje bardzo dobre występy i może czuć się pewnym gry do końca sezonu. Niewykluczone, że jego plany pokrzyżuje jednak ter Stegen, który kontynuuje rehabilitację. Kilka dni temu wznowił treningi z piłką. Pojawia się w ośrodku nawet wtedy, gdy zespół ma wolne, co tylko pokazuje, jak bardzo jest zdeterminowany.

Zobacz również: Boniek: Pena za to zostałby w Polsce spalony na stosie

Niemiecki bramkarz chce wrócić na boisko jak najszybciej. Pierwotnie Barcelona spodziewała się, że ten będzie niedostępny do końca sezonu. “Sport” ujawnia jednak, że ter Stegen czyni błyskawiczne postępy, a jego sytuacja zdrowotna powoli staje się optymalna. W klubie panuje więc wiara, że będzie w stanie rywalizować ze Szczęsnym jeszcze w tej kampanii.