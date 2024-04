Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Andrij Łunin

Andrij Łunin błyszczy w Realu Madryt

Real Madryt po zaciętym dwumeczu pokonał Manchester City po rzutach karnych. Jednym z głównych bohaterów drugiego starcia był Andrij Łunin, który w regulaminowym czasie gry i dogrywce zanotował kilka ważnych interwencji, a później zatrzymał dwie jedenastki Obywateli.

Ukrainiec wszedł między słupki w trakcie sezonu 2023/2024, po tym jak kompletnie nie sprawdził się Kepa Arrizabalaga. Oczywiście obaj golkiperzy nie mogliby liczyć na tak poważne szanse w drużynie Królewskich, gdyby nie pechowa kontuzja Thibaut Courtois. Przypomnijmy, że Belg jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywek zerwał więzadło krzyżowe.

Courtois i Łunin w składzie. Real ma problem

Świetna forma Łunina to oczywiście kapitalna wiadomość dla Realu Madryt i kibiców. Jednak z drugiej strony jest to poważny problem dla Królewskich, którzy będą musieli podjąć niezwykle ważne decyzje. Ostatnie występy Ukraińca sprawiły, że raczej nie będzie chciał się zadowalać rolą zmiennika, która zapewne czeka go po powrocie Courtois.

Według serwisu Fichajes.net Andrij Łunin żąda od Realu Madryt jasnego określenia przyszłości. Bramkarz ma kontrakt do 2025 roku i zapewne nie przedłuży go, jeśli nie otrzyma gwarancji regularnej gry w pierwszym zespole.

