Real zrezygnuje z Modricia? Blokuje rozwój wielkiego talentu!

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Modrić blokuje Gulera? Weteran może odejść

Luka Modrić nie zamierza jeszcze rezygnować z gry w piłkę. Jego umowa z Realem Madryt obowiązuje tylko do końca obecnego sezonu. Niedawno chorwacki pomocnik otwarcie przyznał, że chciałby zostać na Santiago Bernabeu na kolejny rok, a nawet zakończyć w tym klubie swoją piłkarską karierę. Wydawało się, że Florentino Perez podobnie podchodzi do tej sprawy, ale ostateczna decyzja oczywiście jeszcze nie zapadła. Nowe wieści przekazał dziennikarz Jaime Rodriguez z “El Mundo”.

39-latek nie jest już tak fundamentalną postacią drużyny, choć dalej może liczyć na zaufanie Carlo Ancelottiego. W tym sezonie wystąpił w 44 meczach, przebywając na boisku nieco ponad 2000 minut gry. Wśród kibiców coraz popularniejsze jest stwierdzenie, że Włoch nie najlepiej zarządza kadrą, gdyż nie daje zbyt wielu szans młodym zawodnikom. Na obecności Modricia w kadrze cierpieć ma Arda Guler, który gra znacznie mniej od niego.

20-letni talent spędził na murawie raptem połowę tego czasu. W Realu obawiają się, że ta sytuacja wyhamuje jego rozwój, a być może nawet przekona go do odejścia. Na ten moment nie ma takiego ryzyka, ale kolejny nieudany sezon mógłby zmusić Gulera do zmiany otoczenia. Królewscy chcieliby tego oczywiście uniknąć, gdyż wiążą z nim ogromne nadzieje.

Niewykluczone, że wobec tego pożegnany zostanie Modrić, który jest ważniejszym zawodnikiem dla Ancelottiego. To właśnie sugeruje portal “El Mundo”.