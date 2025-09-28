Lewandowski znów ratuje Barcelonę. Polak pnie się w klasyfikacji strzelców

Robert Lewandowski w drugim meczu La Liga z rzędu wpisał się na listę strzelców. Kapitan reprezentacji Polski pnie się w górę tabeli klasyfikacji strzelców. Sprawdź aktualną sytuację.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski błyszczy na boiskach La Liga

Robert Lewandowski po problemach zdrowotnych na początku sezonu, znów jest w doskonałej formie. Polak wpisał się na listę strzelców w niedawnym starciu z Realem Oviedo. Tej samej sztuki dokonał również w niedzielnym pojedynku z Realem Sociedad pokonując bramkarza rywali w drugiej odsłonie. Napastnik Barcelony ma na swoim koncie już cztery gole. Wcześniej trafiał dwukrotnie do siatki w rywalizacji z Valencią.

Tym samym Lewandowski goni czołówkę klasyfikacji strzelców La Liga. Liderem nadal pozostaje Kylian Mbappe z ośmioma golami. Drugi jest Julian Alvarez z Atletico Madryt, który na swoim koncie ma sześć bramek. Cztery trafienia w swoim dorobku oprócz Lewandowskiego mają również Eyong, Torres Iglesias, Muriqi i Romero.

Klasyfikacja strzelców La Liga

Kylian Mbappe – 8 goli Julian Alvarez – 6 goli Lewandowski, Eyong, Torres Iglesias, Muriqi, Romero – 4 gole

Kolejny ligowy mecz FC Barcelona rozegra 5 października przeciwko Sevilli. Natomiast wcześniej, 1 października, Duma Katalonii zmierzy się z Paris Saint-Germain w wielkim hicie 2. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Robert Lewandowski znów będzie miał okazje, by śrubować swój wynik bramkowy w barwach Blaugrany.

