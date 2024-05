Lewandowski trafił z Sevillą. Efektowne wykończenie [WIDEO]

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski otworzył wynik z Sevillą

Robert Lewandowski trafił do siatki w meczu 38. kolejki z Sevillą. Polak doskonale odnalazł się w polu karnym przy dośrodkowaniu Joao Cancelo, kończąc całą akcję efektownym strzałem z powietrza. Trzeba przyznać, że asystujący Portugalczyk wykonał w tej sytuacje kawał dobrej roboty, gubiąc przeciwników balansem, a następnie świetnym dograniem.

𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈! 🇵🇱🥋 Rewelacyjne wykończenie polskiego napastnika i gol dla Barcelony! 💥 Logo Bundesligi odtworzone! ✅



Dla napastnika Barcelony był to 19. gol w tym sezonie La Liga, co czyni go trzecim najskuteczniejszym strzelcem rozgrywek. Oprócz bramek Lewy ma na koncie 8 asyst.

Być może w przyszłym sezonie kapitan reprezentacji Polski będzie miał więcej okazji do zdobywania goli. Wszystko ze względu na przyjście Hansiego Flicka, który w Bayernie fenomenalnie wykorzystał potencjał Lewandowskiego. Pod jego wodzą napastnik zanotował najlepsze liczby w karierze, bijąc przy okazji legendarny rekord Gerda Muellera.

W rozmowie z Mundo Deportivo Robert Lewandowski przyznał, że chce zostać w Barcelonie i zdobywać z tym klubem kolejne trofea.

– Chcę wygrywać klubem, jakim jest FC Barcelona, wiele tytułów. Wierzę, że w najbliższym sezonie możemy zagrać lepiej, zdobywając trofea […] Wierzę, że w przyszłym sezonie możemy triumfować. Z głębi serca chcę dać możliwie jak najwięcej naszej drużynie oraz klubowi – mówił Lewy.

