Legia z kolejnym ciekawym transferem

Legia Warszawa w letnim okienku transferowym jest jak do tej pory bardzo aktywa. Ale nie ma co się dziwić. Wojskowi mają za sobą dość przeciętny – a być może nawet słaby – sezon. Tylko 3. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy, brak zwycięstwa, a nawet gry w finale Pucharu Polski i słaby styl to tylko kilka ze wskazywanych przez kibiców mankamentów zespołu. Stąd też nie może zaskakiwać, że władze klubu z dyrektorem Jackiem Zielińskim na czele chcą tego lata dokonać konkretnych transferów.

Dotychczas do stołecznej ekipy dołączył Kacper Chodyna, który był czołową postacią Zagłębia Lubin w minionym sezonie. Z kolei w ostatnich dniach klub oficjalnie potwierdził pozyskanie Claude Goncalves z Łudogorca Razgrad. To Warszawy po kilku latach przerwy wrócił także Luquinhas. A teraz blisko ma być kolejny, już czwarty transfer zespołu z Łazienkowskiej.

Według informacji przekazanych przez Nicolo Schira, Legia Warszawa interesuje się Filipem Jagiełło z Genoi. Jak przekazał dziennikarz, rozmowy w tej sprawie trwają. 26-letni pomocnik w ostatnim sezonie rozegrał 13 spotkań w Serie B i zdobył jedną bramkę oraz zanotował jedną asystę w barwach Spezii, do której był wypożyczony. Dołożył także dwa mecze w macierzystym klubie w Serie A. W sumie przez pięć lat we Włoszech ma na swoim koncie ponad 100 spotkań na zapleczu elity i 13 w najwyższej klasie rozgrywkowej. Serwis “Transfermarkt” wycenia Polaka na nieco ponad milion euro.

