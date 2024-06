Tylu widzów oglądało mecz Polska – Holandia w TV. Imponujący wynik

Pierwszy mecz reprezentacji Polski na Euro 2024 cieszył się ogromnym zainteresowaniem kibiców, donosi "Press". Niedzielny pojedynek z Holandią transmitowany na antenach w TVP 1 i TVP Sport oglądało średnio 7,56 mln widzów. To pokazuje, jak wielkie emocje towarzyszą występom biało-czerwonych na międzynarodowej arenie.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Mephis Depay, Jan Bednarek

7,56 mln widzów oglądało mecz Polska – Holandia

Nastroje wokół reprezentacji Polski przed rozpoczęciem Euro 2024 nie były najlepsze, co ma związek z fatalną grą polskiej kadry w eliminacjach. Jednak występy Biało-czerwonych na wielkich turniejach zawsze cieszyły się duża popularnością.

Niedzielny mecz z Holandią zgromadził średnio 7,56 mln widzów. Transmisję w TVP 1 śledziło 5,67 mln osób, natomiast w TVP Sport 1,89 mln widzów. Dla porównania, na Euro 2020 pierwszy mecz Polaków ze Słowacją przyciągnął łącznie 7,52 mln widzów na kanałach TVP 1, TVP Sport i TVP 4K. Kolejne spotkania ubiegłego turnieju również cieszyły się dużą popularnością – mecz ze Szwecją obejrzało 8,04 mln widzów, a z Hiszpanią aż 8,52 mln.

Mecz Polski z Holandią był w naszym kraju najliczniej oglądanym pojedynkiem Na drugim miejscu znalazł się mecz otwarcia Niemcy-Szkocja, który odbył się w piątek, 14 czerwca. Spotkanie to przyciągnęło przed ekrany 3,57 mln widzów oglądających transmisję w TVP 1 i TVP Sport.

Reprezentacja Polski przegrała starcie z Holandią 1:2, mimo dobrej gry. Biało-czerwoni pozostawili po sobie niezłe wrażenie, ale aspekt wizualny to za mało, by wywalczyć awans do fazy pucharowej. W meczu z Austrią zespół prowadzony przez Michała Probierza musi zagrać o pełną pulę.

