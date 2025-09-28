FC Barcelona zmierzy się z Realem Sociedad w niedzielnym meczu La Ligi. W podstawowym składzie katalońskiej ekipy wystąpi polski duet - Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny. Początek dzisiejszego pojedynku już o godzinie 18:30.

Alberto Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski

Hansi Flick postawił na polski duet

Dzisiaj o godzinie 18:30 będziemy świadkami niezwykle ciekawie zapowiadającego się spotkania pomiędzy Barceloną a Realem Sociedad w ramach 7. kolejki La Ligi. Trenerzy Hansi Flick oraz Sergio Francisco właśnie odkryli karty i ogłosili podstawowe składy swoich zespołów na ten mecz. Dla polskich kibiców najważniejszą informacją jest fakt, że od pierwszej minuty na murawie pojawią się Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny.

37-letni napastnik stopniowo wraca do optymalnej dyspozycji i w nagrodę otrzymał szansę gry od samego początku. Z kolei 35-letni bramkarz zastępuje między słupkami ekipy Dumy Katalonii kontuzjowanego Joana Garcię, który będzie pauzował przez kilka najbliższych tygodni. Były golkiper Juventusu, Romy oraz Arsenalu ma zatem świetną okazję, aby złapać więcej minut, mimo że w niedawno rozpoczętym sezonie miał pełnić rolę rezerwowego.

Warto również dodać, iż w wyjściowej jedenastce mistrzów Hiszpanii znalazł się Dro Fernandez. Dla 17-letniego ofensywnego pomocnika będzie to debiut w pierwszym zespole Barcelony. Po stronie drużyny z Kraju Basków zobaczymy natomiast takie nazwiska jak Alex Remiro, Goncalo Guedes czy Mikel Oyarzabal. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi punktualnie o godzinie 18:30, a transmisja będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1. Jeśli podopieczni Hansiego Flicka wygrają ten mecz, to zostaną nowym liderem ligowej tabeli.

Składy na mecz Barcelony z Realem Sociedad

FC Barcelona: Szczęsny – Kounde, Araujo, Christensen, Martin – Dro, De Jong, Pedri – Bardghji, Lewandowski, Rashford

Real Sociedad: Remiro – Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Munoz – Turrientes, Gorrotxategi, Marin, Guedes – Barrenetxea, Oyarzabal