FC Barcelona objęła fotel lidera. Kolejna bramka Lewandowskiego [WIDEO]

20:31, 28. września 2025 21:12, 28. września 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.pl / Eleven Sports

FC Barcelona z polskim duetem w składzie pokonała Real Sociedad 2:1 w meczu 7. kolejki La Ligi. Zwycięskiego gola dla drużyny Blaugrany strzelił Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski bohaterem Barcelony

Niedzielny wieczór przyniósł kibicom hiszpańskiej piłki wielkie emocje, bowiem w 7. kolejce La Ligi zmierzyły się ze sobą dwie ekipy preferujące ofensywny styl gry, a mianowicie FC Barcelona zagrała z Realem Sociedad. W podstawowym składzie drużyny Dumy Katalonii wybiegli dzisiaj Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny, co z pewnością ucieszyło polskich kibiców. Obaj zawodnicy zaprezentowali się z bardzo dobrej strony i odegrali kluczowe role w odniesieniu przez zespół Hansiego Flicka niezwykle cennego zwycięstwa.

Co ciekawe, spotkanie niespodziewanie lepiej rozpoczęli goście z San Sebastian, którzy w 31. minucie objęli prowadzenie dzięki trafieniu Alvaro Odriozoli. Radość Realu Sociedad nie trwała jednak długo, ponieważ już dwanaście minut później do wyrównania doprowadził Jules Kounde, który odnalazł się w polu karnym. Po zmianie stron FC Barcelona przejęła inicjatywę, a w 59. minucie wynik meczu na 2:1 ustalił niezawodny Robert Lewandowski, wykorzystując dobre dogranie Lamine’a Yamala, który chwilę wcześniej wszedł na murawę.

POLECAMY TAKŻE

Yamal i Lewandowski
Lamine Yamal zmienia oblicze Barcelony. „To, co robi, nie jest normalne”
Robert Lewandowski
Lewandowski znów ratuje Barcelonę. Polak pnie się w klasyfikacji strzelców
Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski
FC Barcelona – Real Sociedad: znamy składy. Co z Lewandowskim i Szczęsnym?

Podopieczni Hansiego Flicka po niedzielnej wygranej objęli fotel lidera tabeli hiszpańskiej ekstraklasy, wyprzedzając Real Madryt. Przypomnijmy, że zespół Królewskich w tej samej serii gier sensacyjnie przegrał aż 2:5 z Atletico Madryt w derbach stolicy, co skrzętnie wykorzystała FC Barcelona. Drużyna Blaugrany wysłała więc wyraźny sygnał, że nabiera coraz większej pewności siebie i zrobi wszystko, co w jej mocy, żeby obronić tytuł mistrzowski. Najbliższym rywalem Katalończyków na ligowym podwórku będzie Sevilla.

FC Barcelona – Real Sociedad 2:1 (1:1)

0:1 Alvaro Odriozola 31′

1:1 Jules Kounde 43′

1:2 Robert Lewandowski 59′