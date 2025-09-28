FC Barcelona objęła fotel lidera. Kolejna bramka Lewandowskiego [WIDEO]

FC Barcelona z polskim duetem w składzie pokonała Real Sociedad 2:1 w meczu 7. kolejki La Ligi. Zwycięskiego gola dla drużyny Blaugrany strzelił Robert Lewandowski.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski bohaterem Barcelony

Niedzielny wieczór przyniósł kibicom hiszpańskiej piłki wielkie emocje, bowiem w 7. kolejce La Ligi zmierzyły się ze sobą dwie ekipy preferujące ofensywny styl gry, a mianowicie FC Barcelona zagrała z Realem Sociedad. W podstawowym składzie drużyny Dumy Katalonii wybiegli dzisiaj Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny, co z pewnością ucieszyło polskich kibiców. Obaj zawodnicy zaprezentowali się z bardzo dobrej strony i odegrali kluczowe role w odniesieniu przez zespół Hansiego Flicka niezwykle cennego zwycięstwa.

Co ciekawe, spotkanie niespodziewanie lepiej rozpoczęli goście z San Sebastian, którzy w 31. minucie objęli prowadzenie dzięki trafieniu Alvaro Odriozoli. Radość Realu Sociedad nie trwała jednak długo, ponieważ już dwanaście minut później do wyrównania doprowadził Jules Kounde, który odnalazł się w polu karnym. Po zmianie stron FC Barcelona przejęła inicjatywę, a w 59. minucie wynik meczu na 2:1 ustalił niezawodny Robert Lewandowski, wykorzystując dobre dogranie Lamine’a Yamala, który chwilę wcześniej wszedł na murawę.

Podopieczni Hansiego Flicka po niedzielnej wygranej objęli fotel lidera tabeli hiszpańskiej ekstraklasy, wyprzedzając Real Madryt. Przypomnijmy, że zespół Królewskich w tej samej serii gier sensacyjnie przegrał aż 2:5 z Atletico Madryt w derbach stolicy, co skrzętnie wykorzystała FC Barcelona. Drużyna Blaugrany wysłała więc wyraźny sygnał, że nabiera coraz większej pewności siebie i zrobi wszystko, co w jej mocy, żeby obronić tytuł mistrzowski. Najbliższym rywalem Katalończyków na ligowym podwórku będzie Sevilla.

FC Barcelona – Real Sociedad 2:1 (1:1)

0:1 Alvaro Odriozola 31′

𝐑𝐄𝐀𝐋 𝐒𝐎𝐂𝐈𝐄𝐃𝐀𝐃 𝐍𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐄𝐍𝐈𝐔! 😱



Kłopoty, kłopoty Blaugrany! 👀 Alvaro Odriozola rozpoczyna strzelanie 🎯 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/gfdIfbXOyN — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 28, 2025

1:1 Jules Kounde 43′

𝐉𝐔𝐋𝐄𝐒 𝐊𝐎𝐔𝐍𝐃𝐄 𝐍𝐀 𝐑𝐄𝐌𝐈𝐒 ⚽️



Barcelona wyrównuje po stałym fragmencie! 🔥 Francuz odnalazł się w polu karnym i skierował piłkę do siatki 🎯 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/0nwTFAekF3 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 28, 2025

1:2 Robert Lewandowski 59′