Lewandowski odstaje od czołówki. Barcelona na tym cierpi

Robert Lewandowski i Ferran Torres rywalizują w tym sezonie o miejsce w składzie Barcelony. Problemem giganta jest to, że obaj spisują się poniżej oczekiwań i odstają od największych gwiazd piłki nożnej.

fot. DPPI Media Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski gorszy od Mbappe i Haalanda. Mizerna skuteczność

Robert Lewandowski podczas przygotowań do sezonu nabawił się urazu i opuścił pierwsze kolejki. Po powrocie był tylko rezerwowym, gdyż Hansi Flick stawiał na Ferrana Torresa. Z czasem Polak zdołał wywalczyć miejsce w składzie, choć Niemiec wyraźnie rotuje oboma zawodnikami i wystawia tego, który lepiej pasuje do konkretnego meczu.

Na pierwszego gola w tym sezonie Lewandowski czekał do 4. kolejki La Liga. Po wejściu z ławki rezerwowych ustrzelił dublet przeciwko Valencii, a potem dołożył po jednym trafieniu w meczach z Realem Oviedo oraz Realem Sociedad. Przeciwko Sevilli zmarnował z kolei rzut karny, który mógł odmienić losy rywalizacji i dać Blaugranie punkty. Ostatecznie przegrała tę rywalizację 1-4.

Problemem Barcelony w tym sezonie może być nie tylko spadek intensywności i pogubiona linia obrony, ale również brak odpowiedniej skuteczności u napastników. Zarówno Lewandowski, jak i Torres, marnują ponad połowę dogodnych okazji do zdobycia gola. Porównując to do czołowych europejskich snajperów, w tym Harry’ego Kane’a, Kyliana Mbappe czy Erlinga Haalanda, widać prawdziwą przepaść.

Elite strikers’ finishing on big chances this season (League + UCL):

🔹Kane: 14 big chances — 10 scored, 4 missed → 71% of his big chances converted

🔹Mbappé: 16 big chances — 11 scored, 5 missed → 68% converted

🔹Haaland: 16 big chances — 10 scored, 6 missed → 62% converted… pic.twitter.com/0RrZDNKhrc — Islam Bouafif 🇹🇳🇵🇸 (@BouafifNour) October 9, 2025

Być może Lewandowski nie wszedł jeszcze na swój optymalny poziom po problemach zdrowotnych, które spotkały go przed rozpoczęciem sezonu. Nie może jednak dziwić, że Barcelona szuka napastnika z najwyższej półki, którego sprowadzi podczas przyszłorocznego lata.