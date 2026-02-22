Lewandowski schodził niezadowolony. Hiszpanie piszą o zmarnowanej okazji

Hiszpanie ocenili Lewandowskiego za mecz Barcelona – Levante
FC Barcelona zdobyła komplet punktów w starciu z Levante. Duma Katalonii pokonała rywali (3:0), dzięki czemu wróciła na fotel lidera La Liga. Niedzielne spotkanie nie sprawiło im żadnych trudności. Od początku do końca podopieczni Hansiego Flicka kontrolowali grę. Robert Lewandowski rozpoczął starcie w wyjściowej jedenastce. Na boisku spędził nieco ponad godzinę. W 66. minucie zastąpił go Ferran Torres.
Ze swojego występu Lewandowski nie może być zadowolony. Nie zagrał źle, ale nie pokazał również czegoś ekstra. Oddał tylko dwa strzały, z czego jeden celny. Ten niecelny został mu wypomniany przez hiszpańskie media, ponieważ była to dogodna okazja na bramkę. Schodząc z boiska, kamery Eleven Sports wyłapały grymas niezadowolenia na twarzy 37-latka, co zauważyli także dziennikarze z Hiszpanii.
– Krążył wokół gola, ale nie zdołał wykończyć swoich okazji. W najklarowniejszej sytuacji uderzył piłkę, jednak ta za bardzo się odbiła i poleciała obok bramki. W drugiej połowie zmienił go Ferran Torres – napisał dziennik Sport.
– Pewny siebie. Nawet aż za bardzo. Miał znakomitą okazję, widział ją jako tak oczywistą, że uderzył z przesadną siłą i posłał piłkę w trybuny. Schodził z boiska z wyraźnym grymasem niezadowolenia, że nie wpisał się na listę strzelców – ocenił Mundo Deportivo.
Lewandowski jak dotąd strzelił 13 goli i zanotował 3 asysty w 31 meczach we wszystkich rozgrywkach.