Lewandowski schodził niezadowolony. Hiszpanie piszą o zmarnowanej okazji

FC Barcelona pokonała Levante (3:0). Było to pierwsze zwycięstwo po serii dwóch porażek. Robert Lewandowski rozegrał 66 minut, ale jego występ nie zachwycił. Hiszpanie wytknęli mu zmarnowaną okazję.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Hiszpanie ocenili Lewandowskiego za mecz Barcelona – Levante

FC Barcelona zdobyła komplet punktów w starciu z Levante. Duma Katalonii pokonała rywali (3:0), dzięki czemu wróciła na fotel lidera La Liga. Niedzielne spotkanie nie sprawiło im żadnych trudności. Od początku do końca podopieczni Hansiego Flicka kontrolowali grę. Robert Lewandowski rozpoczął starcie w wyjściowej jedenastce. Na boisku spędził nieco ponad godzinę. W 66. minucie zastąpił go Ferran Torres.

Ze swojego występu Lewandowski nie może być zadowolony. Nie zagrał źle, ale nie pokazał również czegoś ekstra. Oddał tylko dwa strzały, z czego jeden celny. Ten niecelny został mu wypomniany przez hiszpańskie media, ponieważ była to dogodna okazja na bramkę. Schodząc z boiska, kamery Eleven Sports wyłapały grymas niezadowolenia na twarzy 37-latka, co zauważyli także dziennikarze z Hiszpanii.

Robert Lewandowski po zmianie w 66. minucie meczu FC Barcelony z Levante. #lazabawa pic.twitter.com/jHDgCs8mzB — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 22, 2026

– Krążył wokół gola, ale nie zdołał wykończyć swoich okazji. W najklarowniejszej sytuacji uderzył piłkę, jednak ta za bardzo się odbiła i poleciała obok bramki. W drugiej połowie zmienił go Ferran Torres – napisał dziennik Sport.

– Pewny siebie. Nawet aż za bardzo. Miał znakomitą okazję, widział ją jako tak oczywistą, że uderzył z przesadną siłą i posłał piłkę w trybuny. Schodził z boiska z wyraźnym grymasem niezadowolenia, że nie wpisał się na listę strzelców – ocenił Mundo Deportivo.

Lewandowski jak dotąd strzelił 13 goli i zanotował 3 asysty w 31 meczach we wszystkich rozgrywkach.