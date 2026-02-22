Lewandowski schodził niezadowolony. Hiszpanie piszą o zmarnowanej okazji

18:51, 22. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sport / Mundo Deportivo

FC Barcelona pokonała Levante (3:0). Było to pierwsze zwycięstwo po serii dwóch porażek. Robert Lewandowski rozegrał 66 minut, ale jego występ nie zachwycił. Hiszpanie wytknęli mu zmarnowaną okazję.

Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Hiszpanie ocenili Lewandowskiego za mecz Barcelona – Levante

FC Barcelona zdobyła komplet punktów w starciu z Levante. Duma Katalonii pokonała rywali (3:0), dzięki czemu wróciła na fotel lidera La Liga. Niedzielne spotkanie nie sprawiło im żadnych trudności. Od początku do końca podopieczni Hansiego Flicka kontrolowali grę. Robert Lewandowski rozpoczął starcie w wyjściowej jedenastce. Na boisku spędził nieco ponad godzinę. W 66. minucie zastąpił go Ferran Torres.

Ze swojego występu Lewandowski nie może być zadowolony. Nie zagrał źle, ale nie pokazał również czegoś ekstra. Oddał tylko dwa strzały, z czego jeden celny. Ten niecelny został mu wypomniany przez hiszpańskie media, ponieważ była to dogodna okazja na bramkę. Schodząc z boiska, kamery Eleven Sports wyłapały grymas niezadowolenia na twarzy 37-latka, co zauważyli także dziennikarze z Hiszpanii.

Krążył wokół gola, ale nie zdołał wykończyć swoich okazji. W najklarowniejszej sytuacji uderzył piłkę, jednak ta za bardzo się odbiła i poleciała obok bramki. W drugiej połowie zmienił go Ferran Torres – napisał dziennik Sport.

Pewny siebie. Nawet aż za bardzo. Miał znakomitą okazję, widział ją jako tak oczywistą, że uderzył z przesadną siłą i posłał piłkę w trybuny. Schodził z boiska z wyraźnym grymasem niezadowolenia, że nie wpisał się na listę strzelców – ocenił Mundo Deportivo.

Lewandowski jak dotąd strzelił 13 goli i zanotował 3 asysty w 31 meczach we wszystkich rozgrywkach.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź