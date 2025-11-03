Lewandowski i Olmo już wrócili. Teraz Barca odzyskała kolejnego zawodnika

FC Barcelona otrzymała kolejną dobrą wiadomość przed meczem z Club Brugge. Po powrotach Lewandowskiego i Olmo do treningów dołączył Andreas Christensen.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Christensen wraca do składu FC Barcelony

Hansi Flick po niedzielnym zwycięstwie z Elche może wreszcie odetchnąć z ulgą. FC Barcelona stopniowo odzyskuje kontuzjowanych zawodników. W spotkaniu ligowym po przerwie wrócili już Robert Lewandowski i Dani Olmo, a teraz do zajęć grupowych dołączył Andreas Christensen.

Jak poinformował „Sport”, duński obrońca w poniedziałek trenował z zespołem po raz pierwszy od kilku tygodni. Wykonał lżejszy trening razem z zawodnikami, którzy nie wystąpili w meczu z Elche lub rozpoczęli go na ławce rezerwowych. Christensen opuścił ostatnie trzy spotkania z Olympiakosem, Realem Madryt i Elche. Najpierw z powodu choroby, a później urazu mięśniowego.

Obrońca czuje się dobrze i jeśli nie wystąpią komplikacje, znajdzie się w kadrze na środowy mecz Ligi Mistrzów z Club Brugge. Jego powrót to ważne wzmocnienie dla Flicka, który w ostatnich tygodniach musiał rotować linią defensywy.

Nieco gorsze wieści dotyczą Joana Garcii. Bramkarz nadal trenuje indywidualnie i według sztabu medycznego jest zbyt wcześnie, by wrócił do pełnych zajęć. Klub nie chce ryzykować, zwłaszcza że drużyna wylatuje do Belgii już we wtorek.

Najbardziej optymistyczny scenariusz zakłada powrót Garcii do treningów pod koniec tygodnia lub na początku następnego. Hansi Flick zapowiedział wcześniej, że spodziewa się jego powrotu dopiero po przerwie reprezentacyjnej, przed meczem z Athletic Club 22 listopada.

