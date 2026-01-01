Lewandowski i Christensen mają wybór. Nowy rok zmienił wszystko

Robert Lewandowski i Andreas Christensen to jedyni zawodnicy w kadrze Blaugrany, których kontrakty wygasają wraz z końcem sezonu. Co w sytuacji wspomnianej dwójki zrobi Barcelona? Wraz z rozpoczęciem nowego roku Polak i Duńczyk otrzymali konkretną możliwość dotyczącą swojej przyszłości.

ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski, Raphinha i Andreas Christensen

Lewandowski i Christensen w tej samej sytuacji

Gdzie w nowym sezonie zagrają Robert Lewandowski i Andreas Christensen? Przyszłość napastnika i obrońcy ciągle nie jest jasna. Obaj zawodnicy są związani z Dumą Katalonii kontraktami ważnymi tylko do 30 czerwca. W przypadku tej dwójki nowy rok zmienił wszystko.

Reprezentanci Polski i Danii od 1 stycznia mogą negocjować zmianę klubowych barw. Barcelona jest świadoma, że wraz z końcem sezonu Lewandowski i Christensen mogą odejść za darmo. Jeżeli włodarze Blaugrany nie rozpoczną negocjacji i nie osiągną porozumienia z wspomnianym duetem, umowy obu graczy już za pół roku wygasną.

W przypadku byłego piłkarza Bayernu Monachium coraz więcej mówi się o nieuchronnym odejściu z Camp Nou. Lewandowski wzbudza ogromne zainteresowanie zespołów spoza czołowych lig Europy. Natomiast obecnie kontuzjowany 29-latek, co jest dosyć zaskakujące, może otrzymać niespodziewaną szansę od obecnego pracodawcy.

Lewandowski i Christensen pojawili się w stolicy Katalonii w lecie 2022 roku. Polak do tej pory rozegrał 165 meczów w szeregach FCB, natomiast Duńczyk wystąpił w 97 spotkaniach.