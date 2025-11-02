Lewandowski gotowy do gry. Hiszpanie przekazali decyzję Flicka

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Flick decyduje w sprawie Lewandowskiego. Tak ma zacząć z Elche

Robert Lewandowski podczas październikowego zgrupowania reprezentacji Polski nabawił się kontuzji. Miało to miejsce w meczu eliminacyjnym z Litwą. Napastnik dograł go do końca, co spotkało się z dużą złością w Barcelonie, gdyż ten nie zadbał odpowiednio o swoje zdrowie i wypisał się z gry na kilka tygodni. Z powodu urazu Lewandowski opuścił kilka spotkań, w tym hitową rywalizację z Realem Madryt, która zakończyła się porażką Blaugrany.

Hansi Flick potwierdził przed meczem z Elche, że Lewandowski jest już dostępny i może z niego skorzystać. To ważna informacja dla Barcelony, która ma kłopoty kadrowe w ofensywie, a jej forma pozostawia wiele do życzenia. Przy ustalaniu prognozowanej jedenastki na niedzielne starcie Hiszpanie zgodnie twierdzą, że Lewandowski zacznie na ławce rezerwowych i będzie opcją w drugiej połowie. „Mundo Deportivo” widzi na skrzydle Lamine Yamala, a zdaniem „Sportu” będzie on odpoczywał, więc w jego miejsce zagra Roony Bardghji.

Rola Lewandowski w tym sezonie uległa zmianie. Nie jest już niekwestionowanym numerem jeden w ataku, a Flick znacznie częściej rotuje swoimi napastnikami. Polak rywalizuje o miejsce w składzie z Ferranem Torresem, przez pewien czas będąc jego zmiennikiem. Szkoleniowiec nie zaryzykuje więc zdrowiem Lewandowskiego i będzie go oszczędzał, dopóki ten nie wróci do odpowiedniego rytmu.