FC Barcelona w ten weekend zmierzy się z Realem Betis. Jeśli Duma Katalonii odniesie zwycięstwo, to przedłuży do dziesięciu serię wygranych meczów z rzędu w La Lidze.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Ekipa Flicka idzie po dziesiątą wygraną z rzędu w La Lidze

W aktualnym sezonie FC Barcelona jest jednym z klubów, który prezentuje najrówniejszą formę, biorąc pod uwagę topowe europejskie ligi. Zespół Dumy Katalonii liczy się w każdych rozgrywkach – właśnie zameldował się w finale Pucharu Hiszpanii (rywalem Real Madryt), awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów (przeciwnikiem Borussia Dortmund) oraz jest liderem tabeli La Ligi, mając obecnie przewagę trzech punktów nad resztą stawki.

Rok 2025 jest niemal bezbłędny w wykonaniu klubu, w którym na co dzień grają Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny. W ten weekend FC Barcelona zmierzy się u siebie z Realem Betis w meczu 30. kolejki La Ligi. To spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę, 5 kwietnia o godzinie 21:00. Jeżeli ekipa prowadzona przez Hansiego Flicka wygra ten pojedynek, to przedłuży do dziesięciu serię zwycięstw z rzędu w hiszpańskiej ekstraklasie.

W tym momencie drużyna Blaugrany może pochwalić się dziewięcioma wygranymi pod rząd. W ostatnim czasie FC Barcelona nie dała szans Gironie (4:1), Osasunie Pampeluna (3:0), Atletico Madryt (4:2), Realowi Sociedad (4:0), Las Palmas (2:0), Rayo Vallecano (1:0), Sevilli (4:1), Deportivo Alavaes (1:0) oraz Valencii (7:1). Zaznaczmy, że czołowymi postaciami zespołu Dumy Katalonii są wspomniani wyżej Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny.