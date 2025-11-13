Legenda Barcelony w cieniu oskarżeń. Trwa śledztwo

Andres Iniesta został oskarżony o popełnienie oszustwa, o czym poinformował De Telegraaf. Peruwiańska prokuratora rozpoczęła śledztwo w sprawie legendy Barcelony.

Newscom / Alamy Na zdjęciu: Xavi i Andres Iniesta

Iniesta oskarżony o oszustwa w Peru

Andres Iniesta znalazł się w centrum kontrowersji. Jak poinformował holenderski dziennik De Telegraaf, peruwiańska prokuratura prowadzi śledztwo przeciwko legendzie FC Barcelony. Były piłkarz ma być zamieszany w sprawę oszustwa finansowego o wartości ponad pół miliona dolarów.

Zgodnie z ustaleniami, Iniesta miał być współwłaścicielem firm Never Say Never (NSN) Barcelona oraz NSN Sudamerica, które zajmowały się organizacją wydarzeń rozrywkowych w Ameryce Południowej. Kilku lokalnych przedsiębiorców złożyło skargę, twierdząc, że przekazali środki na projekty, które ostatecznie nigdy nie doszły do skutku, a zainwestowane pieniądze nie zostały im zwrócone.

– Żadnej wiadomości. Dowiedzieliśmy się, że firma jest w likwidacji. Nigdy nie wzięli odpowiedzialności za nic, mimo że rzekomo mieli to zrobić – powiedział poszkodowany Emilio Lozano w programie „Y ahora Sonsoles”.

Prokuratura w Peru twierdzi, że znane nazwisko byłego reprezentanta Hiszpanii mogło zostać wykorzystane do pozyskania funduszy. Sprawa jest w toku, a sam Iniesta nie wydał dotąd żadnego oświadczenia w tej sprawie.