Legenda Barcelony ogłosiła decyzję. Koniec kariery po sezonie

Sipa US/ Alamy Na zdjęciu: Jordi Alba (FC Barcelona - RCD Mallorca)

Jordi Alba żegna się z boiskiem

Mistrzostwo Europy, triumf w Lidze Mistrzów, sześć mistrzostw i pięć pucharów Hiszpanii – to tylko część dorobku, jakim legitymuje się Jordi Alba. Wychowanek Barcelony, który w 2005 roku opuścił klub, by wrócić o niego po siedmiu latach, postanowił odwiesić buty na kołek. 36-latek poinformował, że jego piłkarska kariera dobiega końca. W szeregach Dumy Katalonii spędził 11 lat i zdobył łącznie 19 trofeów.

– To była przemyślana decyzja, nad którą zastanawiałem się od dawna. Czuję, że to odpowiedni moment, aby rozpocząć nowy rozdział w moim życiu i w pełni cieszyć się czasem spędzanym z rodziną po tak wielu wymagających latach w profesjonalnej piłce nożnej. Jestem bardzo zadowolony z czasu spędzonego w Interze Miami i naprawdę wdzięczny za wsparcie kibiców oraz za to, że mogłem być częścią sukcesów drużyny, dzieląc z nią wyjątkowe chwile w rozwoju klubu. Teraz moim celem jest zakończenie sezonu w najlepszy możliwy sposób, dając z siebie wszystko w fazie playoff – powiedział były reprezentant Hiszpanii.

Chociaż jego kontrakt wygasa dopiero 31 grudnia 2027 roku, Alba zamierza występować tylko do zakończenia obecnego sezonu MLS. Swój ostatni mecz może rozegrać 6 grudnia. To właśnie wtedy odbędzie się finał rozgrywek.