Laporta wściekły na Ter Stegena. Napięta sytuacja w Barcelonie

Iskrzy w Barcelonie! Laporta wykluczył spotkanie z Ter Stegenem

FC Barcelona ma coraz mniej czasu, aby zarejestrować nowych zawodników oraz Wojciecha Szczęsnego, który przedłużył kontrakt z klubem. Sytuację miał rozwiązać fakt, że Marc-Andre ter Stegen doznał kontuzji i przeszedł operację, po której ma pauzować kilka miesięcy. Duma Katalonii po przesłaniu raportu medycznego do La Liga miała zwolnić 80% wynagrodzenia bramkarza w limicie płac.

Ter Stegen odmówił podpisania raportu. W związku z tym Barcelona nie może wysłać dokumentów i utknęła w martwym punkcie. Jeszcze do niedawna Joan Laporta, czyli prezydent klubu liczył na to, że bramkarz zmieni zdanie. W planach było spotkanie obu stron, aby znaleźć wspólne porozumienie. Okazuje się jednak, że sytuacja uległa zmianie, a wszystko przez postawę reprezentanta Niemiec.

Jak poinformował dziennik Mundo Deportivo zachowanie Ter Stegena oburzyło Joana Laporte. W efekcie prezydent Barcelony wykluczył jakiekolwiek spotkanie z bramkarzem. Ponadto jeśli Niemiec nie zmieni swojej decyzji, to sprawa trafi na drogę sądową.

Zachowanie kapitana nie podoba się także kibicom. W mediach reaktywowany został hasztag nawołujący do odejścia Ter Stegena z klubu. Warto zaznaczyć, że tradycja w Barcelonie wymaga od kapitana wygłoszenia przemówienia do fanów w trakcie meczu o Puchar Gampera. Na ten moment nie wiadomo, czy 33-latek je wygłosi. Póki co to on pozostaje kapitanem, lecz niewykluczone, że dojdzie do zmiany.