Lamine Yamal rozbił bank. Barcelona zapłaci mu fortunę

Lamine Yamal podpisał nowy kontrakt z Barceloną. Według portalu The Athletic nastolatek może liczyć na fortunę. Wliczając bonusy i premie za podpis, zarobki mogą wzrosnąć do 40 milionów euro rocznie.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

40 milionów euro rocznie – tyle może zarobić Lamine Yamal

Lamine Yamal, choć nie ukończył jeszcze 18. roku życia, podpisał z Barceloną nowy kontrakt. We wtorek (27 maja) pojawiła się informacja w mediach społecznościowych, że nastolatek związał się z Blaugraną umową do 2031 roku. Gwiazdor odczuje korzyści wynikające z nowego porozumienia, ponieważ zmianie ulegnie wynagrodzenie. Do tej pory piłkarz inkasował ok. 3 mln euro rocznie.

Nowy kontrakt zagwarantuje mu pensje na poziomie najlepiej zarabiających zawodników w klubie. Media sugerują, że Yamal może liczyć na roczną gażę na poziomie ok. 15 milionów euro. Nowe wieści ujawnił serwis The Athletic, który sugeruje, że pensja może być wyższa.

Ich zdaniem Jorge Mendes wynegocjował jeszcze lepsze warunki dla Lamine Yamala. 17-letni piłkarz może liczyć na 30 milionów euro brutto rocznie. Dodatkowo wynagrodzenie może wzrosnąć do 40 mln euro po spełnieniu warunków dot. bonusów, a także premii za podpis. Zgodnie z hiszpańskim prawem 50% tej kwoty zostanie odprowadzone jako podatek, więc na konto zawodnika wpłynie 20 milionów euro. Warto dodać, że umowa została zawarta zgodnie z regulacjami i przepisami finansowymi La Ligi.

Yamal w tym sezonie dzięki świetnej formie wyrósł na jednego z faworytów do zdobycia Złotej Piłki. Sezon 2024/2025 zakończył z dorobkiem 18 goli i 25 asyst w 55 meczach we wszystkich rozgrywkach.