Lamine Yamal szybko stał się światową gwiazdą piłki nożnej. Ten fakt może poważnie odbić się na jego psychice, o czym mówiła psycholożka Lara Ferreiro, cytowana przez serwis El Espanol.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Czy Lamine Yamal udźwignie sławę i presję? Lara Ferreiro ostrzega

Lamine Yamal zadebiutował w pierwszej drużynie Barcelony w wieku niespełna 16 lat. Niedługo potem wychowanek La Masii oczarował kibiców na całym świecie, stając się pierwszoplanową gwiazdą ataku Dumy Katalonii oraz reprezentacji Hiszpanii. Skrzydłowy szybko zyskał popularność, co według ekspertów może mieć poważny wpływ na jego psychikę.

Lara Ferreiro, znana hiszpańska psycholożka, podzieliła się opinią na temat Lamine’a Yamala. Według niej piłkarz może cierpieć na tak zwany „syndrom Justina Biebera”. Dość często dotyka on młodych ludzi, którzy przedwcześnie zdobywają sławę, przywileje, bogactwo lub sukces, nie osiągając przy tym dojrzałości emocjonalnej.

– Kora przedczołowa, obszar logiki, który podejmuje rozsądne decyzje i kontroluje impulsy, kształtuje się w pełni dopiero w wieku 25 lat, a on ma dopiero 18 lat – zwraca uwagę Lara Ferreiro.

Specjalistka stwierdziła, że Lamine Yamal jest wyjątkowo narażony na wystąpienie kryzysów emocjonalnych. Jak czytamy na łamach El Espanol, w takich przypadkach często występuje również „syndrom nowobogackiego”. Jest to rozwijanie ostentacyjnych zachowań mających na celu zademonstrowanie władzy w niedojrzały sposób.

Lara Ferreiro wyraziła niezadowolenie z decyzji FC Barcelony o wręczeniu Yamalowi koszulki z numerem 10. Według psycholożki jest to ogromne obciążenie psychiczne dla tak młodego zawodnika. Ponadto niepokojące stało się otoczenie piłkarza oraz wystawne życie, którym piłkarz ochoczo dzieli się w mediach społecznościowych.

– Ta wczesna sława może mieć poważny wpływ na psychikę, ponieważ pieniądze czasami coś ukrywają, ale działa to tylko tymczasowo – oceniła Ferreiro.