La Liga oskarża Manchester City. Skarga do Komisji Europejskiej

Manchester City oskarżony o nieuczciwe praktyki finansowe

Javier Tebas ujawnił, że La Liga złożyła pierwszą skargę na Manchester City już w lipcu 2023 roku, zarzucając klubowi poważne naruszenie zasad finansowych Unii Europejskiej. Sprawa dotyczy rzekomych manipulacji finansowych związanych z grupą Etihad, która finansuje angielski klub. Teraz sprawa może zostać ponownie przeanalizowana ze względu na zmianę przepisów.

Według La Ligi, sponsorowanie przez powiązane firmy jest formą nieuczciwej konkurencji i sztucznie zawyża dochody Manchesteru City. Prezydent La Liga potwierdził to podczas Business of Football Summit organizowanego przez “Financial Times”, podkreślając, że działania Obywateli destabilizują rynek piłkarski w Europie.

– To, co mnie martwi, to fakt, że Manchester City posiada grupę firm spoza City Football Group. Na przykład mają firmy zajmujące się skautingiem i marketingiem, które ponoszą ogromne koszty, ale wystawiają klubowi niskie rachunki. Pozwala im to omijać zasady finansowe. Z tego powodu zgłosiliśmy Manchester City do Komisji Europejskiej – powiedział Tebas.

Tebas zaznaczył, że nowe regulacje unijne pozwalają na dokładniejsze monitorowanie działalności grup inwestujących w kluby piłkarskie. La Liga domaga się ścisłej kontroli, aby zapobiec sytuacjom, w których zespoły są finansowane przez państwowe podmioty bez odpowiedniego nadzoru.

– Nasza sprawa przeciwko Manchesterowi City dotyczy dwóch kwestii: sprawdzenia, czy klub nie wykorzystuje powiązanych firm do oszustw finansowych, oraz walki o to, by piłka nożna nie trafiała w ręce państwowych podmiotów bez odpowiedniej kontroli – dodał Tebas.

Sprawa może mieć poważne konsekwencje dla Obywateli, zwłaszcza w kontekście wcześniejszych zarzutów o naruszenie Finansowego Fair Play. Komisja Europejska może teraz ponownie zbadać działalność klubu, co może doprowadzić do surowych sankcji.